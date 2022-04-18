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    Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Миколаїв і Очаків

    Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Миколаїв і Очаків
    фото з відкритих джерел

    Противник продовжує намагатися просунутися до адміністративного кордону Херсонської та Миколаївської областей

    Протягом останньої доби окупанти завдали ударів касетними боєприпасами по Миколаєву і Очакову. Ракети потрапили в житлові квартали. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    Відзначається, що противник продовжує намагатися просунутися до адміністративного кордону Херсонської та Миколаївської областей. При цьому ворог завдає ракетних ударів по Миколаєву і містах регіону. Сили протиповітряної оборони змогли знищити одну ракету.

    По Очакову окупанти завдали удару системами залпового вогню «Ураган» з касетними боєголовками, які заборонені міжнародними конвенціями. Зафіксовано потрапляння в житлові квартали, жертв серед місцевого населення немає.

    Нагадаємо, напередодні противник завдав удару по Миколаївській області п'ятьма крилатими ракетами і системами залпового вогню.

    Зазначимо, з 12 квітня Миколаїв залишається без води через блокування окупантами водопостачання з Дніпра. Міська влада розконсервувала свердловини і готує нові джерела.

    На Дніпропетровщині російські загарбники здійснили реактивний артилерійський обстріл забороненими касетними боєприпасами із «Торнадо-С».

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Миколаїв і Очаків