Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Миколаїв і Очаків

Противник продовжує намагатися просунутися до адміністративного кордону Херсонської та Миколаївської областей

Протягом останньої доби окупанти завдали ударів касетними боєприпасами по Миколаєву і Очакову. Ракети потрапили в житлові квартали. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Відзначається, що противник продовжує намагатися просунутися до адміністративного кордону Херсонської та Миколаївської областей. При цьому ворог завдає ракетних ударів по Миколаєву і містах регіону. Сили протиповітряної оборони змогли знищити одну ракету.

По Очакову окупанти завдали удару системами залпового вогню «Ураган» з касетними боєголовками, які заборонені міжнародними конвенціями. Зафіксовано потрапляння в житлові квартали, жертв серед місцевого населення немає.

Нагадаємо, напередодні противник завдав удару по Миколаївській області п'ятьма крилатими ракетами і системами залпового вогню.

Зазначимо, з 12 квітня Миколаїв залишається без води через блокування окупантами водопостачання з Дніпра. Міська влада розконсервувала свердловини і готує нові джерела.

На Дніпропетровщині російські загарбники здійснили реактивний артилерійський обстріл забороненими касетними боєприпасами із «Торнадо-С».