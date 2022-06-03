Росіяни запустили небезпечну інформаційну хвилю

Росія вже не боїться йти на нові злочини

РФ хоче підняти ставки в переговорному процесі

Нова лінія інформвійни, яку запустили росіяни – смертна кара для українських військових.

На жаль, на відміну від ядерної загрози, яка є чистим блефом, ця інформаційна хвиля дуже небезпечна для всіх нас.

Чого добиваються росіяни?

Їм потрібно своєму виборцю, а також на інформаційних ринках Індії, Китаю, Близького Сходу і т.д. показати картину воєнних злочинів українців і перебивати тему звірств у Бучі. Їм потрібно пояснювати виборцю, що вони так довго роблять в Україні. І однією з ліній пояснень стане підігрівання ненависті до «укрофашистів». Їм потрібно підняти ставки в переговорному процесі. Лінія: суд «ДНР» вирішив і ми не можемо втрутитися в ці процеси може стати однією з домінуючих. Правда, це ламає плани по швидкій анексії, але відтяжка цього процесу на кілька місяців не є критичною для РФ.

Судячи з усього, в відносно короткий період часу буде ухвалено кілька рішень про страту наших військовослужбовців (хоча зі стратами будуть тягнути). І далі росіяни почнуть гру на підняття ставок, розуміючи, що в Україні почнеться серйозна зрадофільна дискусія.

Ми маємо бути морально готовими до такого розвитку подій і вже зараз продумувати алгоритми реакцій.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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