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    Думки вголос

    Росіяни запустили небезпечну інформаційну хвилю

    • Вадим Денисенко

      Директор Українського інституту майбутнього

    •  glavcom.ua
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    Росія вже не боїться йти на нові злочини - Росіяни запустили небезпечну інформаційну хвилю
    Росія вже не боїться йти на нові злочини
    фото з відкритих джерел

    РФ хоче підняти ставки в переговорному процесі

    Нова лінія інформвійни, яку запустили росіяни – смертна кара для українських військових.

    На жаль, на відміну від ядерної загрози, яка є чистим блефом, ця інформаційна хвиля дуже небезпечна для всіх нас.

    Чого добиваються росіяни?

    1. Їм потрібно своєму виборцю, а також на інформаційних ринках Індії, Китаю, Близького Сходу і т.д. показати картину воєнних злочинів українців і перебивати тему звірств у Бучі.
    2. Їм потрібно пояснювати виборцю, що вони так довго роблять в Україні. І однією з ліній пояснень стане підігрівання ненависті до «укрофашистів».
    3. Їм потрібно підняти ставки в переговорному процесі. Лінія: суд «ДНР» вирішив і ми не можемо втрутитися в ці процеси може стати однією з домінуючих. Правда, це ламає плани по швидкій анексії, але відтяжка цього процесу на кілька місяців не є критичною для РФ.

    Судячи з усього, в відносно короткий період часу буде ухвалено кілька рішень про страту наших військовослужбовців (хоча зі стратами будуть тягнути). І далі росіяни почнуть гру на підняття ставок, розуміючи, що в Україні почнеться серйозна зрадофільна дискусія.

    Ми маємо бути морально готовими до такого розвитку подій і вже зараз продумувати алгоритми реакцій.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

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    Теги: росія окупанти суд війна полон Україна смертна кара окупація #stoprussia
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    Росіяни запустили небезпечну інформаційну хвилю