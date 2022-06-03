У Маріуполі рашисти вбили цивільних задля відеоролика (фото)

Це перший зафіксований і незаперечний факт вбивства цивільних в Маріуполі задля відеоконтенту

Знайдені під завалами тіла росіяни одразу вивезли у братську могилу

Росіяни у Маріуполі обстріляли житлові будинки заради красивого кадру у сюжеті пропагандистів Russia Today (RT). Внаслідок цього обстрілу загинуло шестеро цивільних. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За словами Андрющенка, окупанти розібрали завали зруйнованих будинків та дістали з-під них тіла шести людей – п’яти чоловіків та однієї жінки.

«Пам’ятаєте пропагандистське відео Russia Today (RT), як російський танк впритул розстрілює цивільні будинки заради гарного кадру? Тоді ми вказували, що відео знято в районі вул. Пашковського та пр. Першого травня. Зараз окупанти приступили до знищення доказів власних злочинів в цьому районі – розбору завалів. Вчора з-під завалів будинку на фото, одного з тих, який було для шоу розстріляно російським танком, достали 6 тіл загиблих цивільних. П’ять трупів чоловіків та один – жіночий», – розповів він.

Радник мера Маріуполя також повідомив, що знайдені під завалами тіла одразу вивезли до братської могили у село Виноградне.

«Це – перший зафіксований і незаперечний факт вбивства цивільних в Маріуполі задля відеоконтенту. Якщо у військової злочинності є недосяжна висота, то росіяни її подолали», – наголосив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі на території колишнього заводу «Октябрь» виявили черговий могильник.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста. Нещодавно росіяни зупинили розбір завалів багатоповерхівки через відмову місцевих збирати близько 200 тіл загиблих.

Крім цього, окупанти готуються розширити братську могилу на старому цвинтарі Маріуполя у Центральному районі.

Росіяни також встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.

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