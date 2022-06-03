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    Відео

    Російські «ліберали» вже вирішують, що робити з окупованими територіями України (відео)

    Журналіст Ілля Варламов ніби й опозиційний діяч, але все одно говорить кремлівськими наративами - Російські «ліберали» вже вирішують, що робити з окупованими територіями України (відео)
    Журналіст Ілля Варламов ніби й опозиційний діяч, але все одно говорить кремлівськими наративами
    скріншот з відео

    Рашисти не планують відновлювати зруйновану ними інфраструктуру

    У Мережу потрапило відео, як два росіянина – бізнесмен Дмитро Потапенко та журналіст Ілля Варламов розмірковують, що треба робити із захопленими територіями України.

    Треба зазначити, що обидва вважаються у Росії «лібералами», тобто тими, хто підтримує західні цінності.

    Втім, у своїй розмові, чоловіки вирішують, що не треба відновлювати зруйновану ними інфраструктуру на окупованих територіях України. Краще замінувати якомога більшу площу, поставити ракетні бази на кордоні захоплених земель і «зачистити територію від власних ресурсів», тобто зробити виключно мілітаризовану зону.

    Нагадаємо, у мережі з’явилося відео, як вуличний музикант виконує пісню «Ой, у лузі червона калина», яка стала одним із символів спротиву України російській агресії, у самому центрі Москви поблизу Кремля. Відео оприлюднив російський журналіст та письменник Роман Супер.

    Як видно на кадрах, невідомий чоловік сидів і грав на акордеоні в парку на Красній площі пісню «Ой, у лузі червона калина». Навколо зібралися охочі послухати пісню, дехто знімав чоловіка на камери телефонів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російські «ліберали» вже вирішують, що робити з окупованими територіями України (відео)