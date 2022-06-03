Російські «ліберали» вже вирішують, що робити з окупованими територіями України (відео)

Журналіст Ілля Варламов ніби й опозиційний діяч, але все одно говорить кремлівськими наративами

Журналіст Ілля Варламов ніби й опозиційний діяч, але все одно говорить кремлівськими наративами

Рашисти не планують відновлювати зруйновану ними інфраструктуру

У Мережу потрапило відео, як два росіянина – бізнесмен Дмитро Потапенко та журналіст Ілля Варламов розмірковують, що треба робити із захопленими територіями України.

Треба зазначити, що обидва вважаються у Росії «лібералами», тобто тими, хто підтримує західні цінності.

Втім, у своїй розмові, чоловіки вирішують, що не треба відновлювати зруйновану ними інфраструктуру на окупованих територіях України. Краще замінувати якомога більшу площу, поставити ракетні бази на кордоні захоплених земель і «зачистити територію від власних ресурсів», тобто зробити виключно мілітаризовану зону.

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео, як вуличний музикант виконує пісню «Ой, у лузі червона калина», яка стала одним із символів спротиву України російській агресії, у самому центрі Москви поблизу Кремля. Відео оприлюднив російський журналіст та письменник Роман Супер.

Як видно на кадрах, невідомий чоловік сидів і грав на акордеоні в парку на Красній площі пісню «Ой, у лузі червона калина». Навколо зібралися охочі послухати пісню, дехто знімав чоловіка на камери телефонів.