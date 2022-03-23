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    Думки вголос

    У Путіна немає навіть плана «А»

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент Росії ще ніколи не потрапляв у настільки скрутне становище - У Путіна немає навіть плана «А»
    Президент Росії ще ніколи не потрапляв у настільки скрутне становище
    фото з відкритих джерел

    Росіяни мають усвідомити: чарівної таблетки не існує

    Останні дні перелопатив масу офіційноі та неофіційної інформації з російського сегменту Інтернету.

    Перший висновок може здатися парадоксальним, але це факт: у росіян немає навіть плана «А».

    Є виключно ситуативна історія, при чому, як на воєнному так і на інформаційному фронті. Ця ситуативна історія зводиться до двох пунктів:

    1. Треба наступати і отримати будь-яку перемогу
    2. Треба максимально затискати будь-яку інформацію.

    В цьому є великий плюс для нас, бо росіяни працюють несистемно. Мінус полягає в тому, що в цій не системності дуже тяжко щось прогнозувати.

    Якщо говорити про психологічний стан росіян ці вже знамениті 73% які підтримують війну, то тут треба виділити кілька важливих факторів:

    Перше. Російське суспільство зараз втратило здатність до напівтонів. Як мінімум, в публічних висловлюваннях. Вони можуть говорити тільки в категоріях «за» і «проти». Звідси і 73%. Хоча тут різко виділяється молодь до 30 років, яка настроєна 50 на 50 (Інтернет проти телевізора). В той же час, останніми днями почастішали випадки дзвінків росіян до своїх знайомих та родичів в Україну, в яких ці самі росіяни в тій чи іншій формі говорять про провину Росії. Поки це не масово, але процес почався. І це той процес, який Кремль боїться найбільше.

    Друге. Ключова больова точка росіян – неможливість усвідомити, що вони можуть програвати у війні. Це просто не поміщається їм в голові. Звідси і частково шапкозакидувальне ставлення до економічних санкцій.

    Третє. Глибинна віра в Путіна, який обов’язково і швидко вирішить їх проблеми. Для росіян війна – це шоу, яке вони хочуть дивитися по телевізору. Це шоу трохи лоскоче їм нерви, але є відчуття, що вони ось-ось виключать телевізор і все буде так як і було. Бо Путін все вирішить.

    Четверте. Вони дуже бояться воювати. При цьому підтримка превентивного ядерного удару – це не просто інфантилізм, це бажання з’їсти чарівну таблетку, від якої пройдуть усі болі та проблеми. Простіше кажучи, в їхній свідомості сидить інфантильне уявлення, що вони випустять ядерну ракету і після цього настане мир (повне повторення Хіросіми).

    П'яте. Окремо треба виділити початок певних бродінь в навколовійськових і військових колах, пов‘язаних з великою кількістю жертв та замовчуванням цих самих жертв. Це звичайно ж не бунти і не змови полковників. Поки це розмови про бездарність Шойгу та керівництва генштабу.

    Отже, якщо підсумувати ми можемо виділити наступні важливі для нас фактори:

    1. Росіяни відчувають проблему, але не хочуть її усвідомити
    2. Усвідомити, означає, що останні 20 років ти вірив в нісенітниці
    3. Влада теж боїться йти різкі кроки ( в тому числі і кадрові), бо це означатиме, що влада помилялася. А влада в таких режимах, як відомо, не помиляється.

    Що нам всім робити? Продовжувати говорити з росіянами (по телефону, в месенджерах, в коментах і т.д). Отже, наші головні посили наступні. Ми маємо:

    1. Змушувати їх вибачатися за вбитих дітей і зруйновані міста. Я розумію, що зараз мені багато хто скаже: вони кажуть нам про нацистів і нічого не чують. З цих 73% які за війну, нам на свою сторону потрібно перетягнути третину, і тоді в РФ почнеться конфлікт тих, хто за війну і тих хто проти.
    2. Десакралізовувати Путіна, Шойгу і взагалі російську армію. Це для них найболючіший нерв, але прийшов час на нього натискати. Вони бояться навіть подумати, що ж буде, якщо виявиться, що Путін помилився. Але зерно сумнівів ми можемо і повинні посіяти.
    3. Ядерний удар – це кінець Росії. Вони мають усвідомити: чарівної таблетки не існує. Точніше вона є – це вийти з України.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна влада окупація #stoprussia
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    У Путіна немає навіть плана «А»