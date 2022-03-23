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    Події в Україні

    Під Києвом окупант танком переїхав свого командира-полковника

    Російський військовий звинуватив полковника у втраті 50% особового складу - Під Києвом окупант танком переїхав свого командира-полковника
    Російський військовий звинуватив полковника у втраті 50% особового складу
    фото:ЗСУ

    Позбутися керівника рашист вирішив неспроста

    Під Києвом окупант вирішив позбутися командира і переїхав його танком. Російський військовий звинуватив полковника у втраті 50% особового складу. Таку інформацію оприлюднив журналіст Роман Цимбалюк.

    За його словами, цей випадок зафіксований у лавах 37 окремої мотострілецької бригади росармії.

    Відомо, що під час бойових дій у районі Макарова, що в Київській області, дві батальйонні тактичні групи 37-ї ОМСБр з військової частини №69647 (Кяхта) втратили близько 50% особового складу.

    Велика частина солдатів отримала поранення різного ступеня тяжкості. Це, судячи з усього, розлютило одного з військових російської бригади.

    За даними Цимбалюка, окупант із танкового батальйону 37-ї ОМСБр звинуватив у масовій загибелі своїх поплічників командира бригади – полковника Юрія Медвєдєва.

    «У зручний момент він під час бою переїхав танком командира, що стояв поруч, пошкодивши йому обидві ноги. Наразі полковник Медвєдєв перебуває у лікарні на території Білорусії, чекаючи грошової компенсації за бойове поранення, отримане під час виконання «спеціальної військової операції із захисту Донбасу», – повідомив журналіст.

    Пораненого своїм же підлеглим полковника на Росії нагородили орденом «мужності».

    Нагадаємо, під Ізюмом знищено до 60% особового складу і військової техніки окупантів.

    Також на Харківщині ЗСУ знищили 400 окупантів і десятки одиниць техніки.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Під Києвом окупант танком переїхав свого командира-полковника