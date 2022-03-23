Під Києвом окупант танком переїхав свого командира-полковника

Позбутися керівника рашист вирішив неспроста

Під Києвом окупант вирішив позбутися командира і переїхав його танком. Російський військовий звинуватив полковника у втраті 50% особового складу. Таку інформацію оприлюднив журналіст Роман Цимбалюк.

За його словами, цей випадок зафіксований у лавах 37 окремої мотострілецької бригади росармії.

Відомо, що під час бойових дій у районі Макарова, що в Київській області, дві батальйонні тактичні групи 37-ї ОМСБр з військової частини №69647 (Кяхта) втратили близько 50% особового складу.

Велика частина солдатів отримала поранення різного ступеня тяжкості. Це, судячи з усього, розлютило одного з військових російської бригади.

За даними Цимбалюка, окупант із танкового батальйону 37-ї ОМСБр звинуватив у масовій загибелі своїх поплічників командира бригади – полковника Юрія Медвєдєва.

«У зручний момент він під час бою переїхав танком командира, що стояв поруч, пошкодивши йому обидві ноги. Наразі полковник Медвєдєв перебуває у лікарні на території Білорусії, чекаючи грошової компенсації за бойове поранення, отримане під час виконання «спеціальної військової операції із захисту Донбасу», – повідомив журналіст.

Пораненого своїм же підлеглим полковника на Росії нагородили орденом «мужності».

Нагадаємо, під Ізюмом знищено до 60% особового складу і військової техніки окупантів.

Також на Харківщині ЗСУ знищили 400 окупантів і десятки одиниць техніки.

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