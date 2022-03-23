Найближче коло Путіна зникло. Офіс президента відреагував

Близько двох тижнів у федеральних ефірах росії не з'являється міністр оборони Сергій Шойгу та голова генштабу Валерій Герасимов

Близько двох тижнів у федеральних ефірах росії не з'являється міністр оборони Сергій Шойгу та голова генштабу Валерій Герасимов

«Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору»

Уже близько двох тижнів у федеральних ефірах РФ та на публічних протокольних заходах немає двох ключових фігурантів силового блоку Росії – міністра Шойгу та начштабу Герасимова. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Зникли. Немає також системних і важливих протокольних заяв інших важковаговиків, включно з головами спецслужб Патрушевим, Бортниковим, Наришкіним. Також зникли з обов'язкових протоколів. Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти – прем'єр Мішустін, голова ЦБ Набіулліна, міністр Решетніков. Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору», – написав Подоляк.

Радник голови Офісу президента зазначив, що залишився тільки Сергій Лавров, який «намагається на зовнішніх ринках довести, що якщо Росія не вбиватиме мирних громадян України, то Європа може задумати погане». Також залишився Дмитро Пєсков, який «періодично щиро вірить, що все «за планом спецоперації» і тому обов'язково необхідно отримати для РФ п'ятий пакет санкцій із нафтовим ембарго та закриттям світових портів».

Раніше російські журналісти помітили зникнення очільника Міноборони Росії Сергія Шойгу із публічного простору.

Нагадаємо, Офіс президента назвав умову, коли Зеленський може зустрітися із Путіним. Також Подоляк каже, що Росію чекає приголомшливе фіаско у війні проти України.