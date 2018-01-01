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    Думки вголос

    Блог з окупованого Луганська: як працює мобільний зв'язок у «республіці»

    Важко сказати, наскільки проблемною є відсутність зв'язку. Звичайно ж, це проблема, але без світла чи води значно важче
    Уже майже три з половиною роки мобільний зв'язок у «республіці» дуже ненадійний. Тоді Vodafone переставав працювати декілька разів: то кабель перебили через бойові дії, то йшли перемовини про відкати за дозвіл тут працювати - це знали та обговорювали усі. Але тоді у «ЛНР» працював ще один український оператор зв'язку Life, і
    • Яна Вікторова

      Викладач, місто Луганськ

    • Сьогодні, 12:01
    • Розсилка
    <span>Черга за картками мобільного оператора &laquo;Фенікс&raquo;</span>
    Фото: ALEKSEY FILIPPOV
    Черга за картками мобільного оператора «Фенікс»

    Важко сказати, наскільки проблемною є відсутність зв'язку. Звичайно ж, це проблема, але без світла чи води значно важче

    Уже майже три з половиною роки мобільний зв'язок у «республіці» дуже ненадійний. Тоді Vodafone переставав працювати декілька разів: то кабель перебили через бойові дії, то йшли перемовини про відкати за дозвіл тут працювати - це знали та обговорювали усі. Але тоді у «ЛНР» працював ще один український оператор зв'язку Life, і комунікативної ізоляції не було.

    Востаннє проблеми у мережі Vodafone були влітку 2015-го, коли домовлялися про подальшу роботу оператора у зоні АТО.

    Багато хто тоді придбав SIM-картки Life - їх продавали у газетних кіосках та на пошті, бо ситуація була непередбачуваною.

    Як виявилося, Vodafone повернувся, Life через деякий час пішов з «республіки», а домашню колекцію SIM-карток поповнили картки Life.

    11 січня ситуація повторилася - Vodafone перестав працювати.

    «Офіційна» версія місцевої «влади» - українські диверсанти навмисне перерізали кабель зі свого боку, аби до усіх блокад додати ще комунікативну…

    Окрім того, лагодити несправність вони відмовляються, а місцеві ремонтники не можуть дістатися до місця зламу з українського боку.

    Про це говорять зараз в усіх місцевих ЗМІ, а між собою люди додають, що Vodafone вже не повернеться ніколи, а замість нього у «республіці» з'явиться новий оператор зв'язку Beeline російського походження. Якщо це й чутка, то дуже схожа на правду.

    Які є зараз варіанти зв'язку у межах самої «республіки»? Їх декілька.

    Це Viber за умови доступу до інтернету (для багатьох це можливо лише вдома), це - стаціонарні телефони (їх у «республіці» дуже мало, бо щомісячна абонплата без міжміських розмов майже 100 рублів (близько 50 грн)), а також це мережа місцевого зв'язку «Лугаком».

    «Лугаком» виник близько двох років тому. Розмови у мережі безкоштовні, відносно дешево телефонувати у Росію.

    Донедавна телефонувати з «Лугакому» можна було лише абонентам у самій мережі, «Феніксу» (телефонний оператор «ДНР») та на російські номери. Тобто ані з Vodafone, ані на Vodafone з SIM-карток «Лугакома» телефонувати можливості не було.

    Після того, як «Лугаком» став майже єдиним джерелом зв'язку у «республіці», його дирекція відкрила зв'язок з абонентами Vodafone, але наголосила що тарифікація буде вищою, аніж дзвінки у Росію.

    Окрім того, з «Лугакома» можна телефонувати в Осетію та Казахстан.

    Вже 12 січня стало зрозуміло, що «Лугаком» може і прекрасний оператор зв'язку, але не в якості основного. Бо «Лугаком» вмер одразу ж - не витримав такої кількості дзвінків.

    Але навіть попри це люди купували тарифні пакети та поповнювали рахунки. Тож до всіх SIM-карток у домашній колекції з'явився і поповнений «Лугаком». Купити тарифний пакет та покласти мінімальні гроші на рахунок - 175 рублів (ділимо на 2, аби дізнатися суму у гривні).

    Соцмережі переповнені мемами про «Лугаком»: зв'язок справді дуже поганий, але він іноді є.

    Хоча після кількох кризових днів зв'язок стає стерпнішим. Щоправда, тепер на кожну претензію тобі кажуть - «зв'язку ж не було», тобто ти як клієнт ніколи не матимеш рацію.

    Вималювалася тенденція повертати стаціонарні телефони, щоби хоча б мати можливість викликати «швидку».

    Аби відновити міський телефон, треба із паспортом написати заяву у колишньому приміщенні «Укртелекому», оплатити операцію та дочекатися відновлення телефонної точки вдома.

    Інженери телефонної станції кажуть, що Vodafone у «республіці» з'явиться 15 лютого, але з тарифікацією по 3 гривні на день через те, що оператор не може забезпечити ремонт обладнання на території «республіки».

    Таксофони у «республіці» теж є, але не працює жоден - ця послуга не популярна вже багато років, а самі зламані або відімкнені апарати існують більше як раритет.

    Аби зателефонувати у Луганськ на домашній телефон з українського оператора, можна скористатися Viber, але це за наявності стаціонарного телефону у того, кому ви телефонуєте.

    Важко сказати, наскільки проблемною є відсутність зв'язку. Звичайно ж, це проблема, але без світла чи води значно важче.

    В контексті усієї історії я думаю, наскільки передбачливим був мій приятель, який заздалегідь подбав про зв'язок зі старою матір'ю у Луганську, забезпечивши її телефоном із виходом в інтернет, Skype, регулярним поповненням та контролем ситуації з його нового місця проживання.

    Я дуже часто чую про те, що багато з ким зв'язок втрачений через брак інтернету чи Viber у застарілій моделі телефону літніх батьків.

    Джерело: ВВС Україна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    АТО Луганщина ЛНР телефон інтернет Луганськ Vodafone
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