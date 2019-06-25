В Осаці російський президент має отримати по заслугах

Костянтин Єлісєєв Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

Костянтин Єлісєєв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скільки доказів ще потрібно: Росія з доброї волі нічого не буде виконувати?

Саме до нинішнього дня Москва мала виконати чіткий припис Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою звільнити 24 українських моряків та повернути Україні три судна.

Однак, Росія вкотре потопталася по принципах міжнародного права та своїх зобов’язаннях. Москва ще раз підтвердила: без відповідного мотивування вона не збирається робити жодних кроків чи гуманітарних жестів для відновлення миру в Європі.

Це відвертий ляпас тим, хто виступав за сьогоднішнє повернення Росії до Парламентської Асамблеї Ради Європи, прикриваючись захистом прав людини. Час відмовитися від ілюзій. Просто говорити з партнерами ніколи не було достатньо – треба наступально діяти і вирішувати питання з позиції інтересів України.

Для звільнення наших героїв потрібна ініціативна міжнародна позиція – час негайно задіяти до Росії передбачені міжнародним правом механізми примусу.

Потрібно терміново скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ігнорування Росією вимог трибуналу. Так само японська Осака має зустріти президента Путіна консолідованим засудженням.

Нагадаю, що минулого року через захоплення наших моряків Президент Трамп скасував зустріч з Путіним. Якою буде реакція американської сторони цього разу – залежить вже від нової української команди. Але очевидно, що подаючи руку російському президенту, міжнародні лідери мають пам’ятати, що на його токсичних руках кров українських громадян. І пора ставити питання про нові санкції стосовно РФ, насамперед, для обмеження її морської діяльності.

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