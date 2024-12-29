Головна Думки вголос Костянтин Єлісєєв
search button user button menu button
Костянтин Єлісєєв Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

Зовнішньополітичні підсумки року. 12 пунктів

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Підсумки 2024 року

Завершується 2024 рік, наповнений мріями та розчаруваннями, перемогами та невдачами, стратегіями та планами. Ми спробували дати суб’єктивні оцінки зовнішньополітичним підсумкам року, що минає.

Ось наша дванадцятка зовнішньої політики:

  1. Дипломат року – Збройні Сили України.
  2. Надія року – літаки Ф-16 та далекобійні ракети.
  3. Розчарування року – Вашингтонський саміт НАТО.
  4. Перемога року – офіційний початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.
  5. Невдача року – боротьба за Глобальний Південь.
  6. Оптиміст року – Еммануель Макрон.
  7. Джокер року – Дональд Трамп.
  8. Звільнення року – Дмитро Кулеба.
  9. Прогрес року – виробництво новітньої зброї західного зразка в Україні.
  10. Креатив року – кошти з прибутків від російських заморожених активів.
  11. Шоу року – Саміт Формули миру.
  12. План року – Механізм ЄС щодо підтримки України (Ukraine Facility) на 50 млрд євро.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: саміт Дональд Трамп Еммануель Макрон Дмитро Кулеба політика Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У червні 2024 року захисника мобілізували до лав Збройних сил України
Поліг у бою на Курщині. Згадаймо Віктора Жмура
27 грудня, 09:00
«Україна демонструє здатність не лише отримувати підтримку, але й будувати стратегічні альянси»
Стратегічні альянси України у глобальній системі безпеки
23 грудня, 11:45
Повітряна тривога через загрозу балістики в Україні тривала 20 хвилин
Повітряна тривога через загрозу балістики в Україні тривала 20 хвилин
20 грудня, 12:38
Наталія Панченко, лідерка громадської організації «Євромайдан-Варшава»
Наталія Панченко: Щоби українці поверталися з-за кордону, не треба їх називати ухилянтами мости україни
20 грудня, 06:00
Елементи безпілотників мають захисне покриття, яке забезпечує стійкість роботи у складних польових умовах
Стійкі до впливу ворожих РЕБ: на фронті зʼявилися нові українські дрони-камікадзе
11 грудня, 18:06
Атака російського БпЛА на автомобіль місії МАГАТЕ є черговим злочином і проявом безпрецедентного цинізму Росії
Рада керуючих МАГАТЕ розгляне атаку автомобіля місії агентства як черговий злочин Росії – Галущенко
11 грудня, 02:06
До падіння режиму Башара Асада у Сирії знаходилося близько 6000-7500 російських солдатів
Росія перекидає війська із Сирії: Центр протидії дезінформації розповів, як це вплине на фронт в Україні
10 грудня, 01:18
Відкриття картки «Національний кешбек». Співзасновник Monobank попередив про небезпеку
Відкриття картки «Національний кешбек». Співзасновник Monobank попередив про небезпеку
4 грудня, 15:45
Фрідман запропонував Зеленському записати подкаст
Зеленський запише подкаст із американським інтерв'юером Фрідманом
30 листопада, 23:16

Костянтин Єлісєєв

Зовнішньополітичні підсумки року. 12 пунктів
Зовнішньополітичні підсумки року. 12 пунктів
Висновки з Вашингтонських баталій для України
Висновки з Вашингтонських баталій для України
Що не так з погодженням Валерія Залужного послом у Лондон?
Що не так з погодженням Валерія Залужного послом у Лондон?
Євроінтеграція України. На цьому тижні нас чекають три важливих події
Євроінтеграція України. На цьому тижні нас чекають три важливих події
Чи зможуть Орбан та Фіцо вплинути на підтримку України?
Чи зможуть Орбан та Фіцо вплинути на підтримку України?
Гарантії безпеки чи Будапешт 2.0?
Гарантії безпеки чи Будапешт 2.0?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 грудня 2024
9734
Втрати ворога станом на 29 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
8324
Секретар міської ради Черкас втрапив у скандал через сумочку дружини
7668
Міненерго відреагувало на погрози Словаччини припинити імпорт електрики до України
7555
США у 2024 році встановили демографічний рекорд

Новини

Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
Сьогодні, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
Вчора, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
Вчора, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
27 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua