Головна Думки вголос Костянтин Єлісєєв
search button user button menu button
Костянтин Єлісєєв Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

Що не так з погодженням Валерія Залужного послом у Лондон?

glavcom.ua
Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії
фото: ЗСУ

Посада Посла України у Великій Британії давно і невиправдано перебуває вакантною

Новина про погодження Президентом України кандидатури Валерія Залужного на посаду Посла України в Сполученому Королівстві була приречена стати резонансною. Певне, такою вона і замислювалася авторами «погодження», що одразу потягнуло за собою хаотичну реакцію на це рішення як в Україні, так і за кордоном. Причиною всьому є масштаб особистості «Залізного Генерала», його бойовий досвід та унікальні знання і навички, які точно мають бути у максимально ефективний спосіб використані в інтересах України та нашої перемоги.

У дипломатичній роботі високо цінується аналіз та інформація «з перших вуст». У цьому Валерій Залужний однозначно становитиме унікальний інтерес для партнерів, на якій посаді він би не опинився. Ця обставина природно підказує дипломатичний вимір як один з найбільш перспективних для його діяльності. Але дипломатична робота не обов’язково означає посольську діяльність. З усією повагою до наших контактів з Великою Британією та наданої допомоги, за яку ми глибоко вдячні, чи Лондон і справді є саме тим містом, а вірчі грамоти Посла є саме тим мандатом, що в особі Валерія Залужного якнайкраще зіграють на користь національним інтересам України?

Маємо аргументовані сумніви.

Посада Посла України у Великій Британії давно і невиправдано перебуває вакантною. В Лондоні має бути особистість, яка зможе гідно представляти інтереси України, комунікувати нагальні потреби та зміцнювати різносторонню підтримку британського істеблішменту. І це має бути професійний фахівець з належним дипломатичним хистом, бекграундом, досвідом, знаннями та амбіцією. Адже робота Посла – це не лише військово-оборонні питання і зводити двосторонні відносини з Британією лише до зброї недоречно і неправильно. Слід не забувати, що Лондон – це, насамперед, потужний фінансовий та інвестиційний центр, вагомий торговельно-економічний партнер, що потребує особливого специфічного підходу в роботі Посла, а також, враховуючи значну кількість українців, масштабну консульсько-правову роботу.

Дозволимо собі стверджувати, що Валерій Залужний має те, чого не мають інші, і його потенціал на дипломатичній ниві можна (і слід) застосовувати більш креативно, ніж Посол у Лондоні. Більш ефективним було б наділити його повноваженнями Спеціального посланника України з питань мобілізації військової підтримки України. Такий широкий, не обмежений географією мандат, дозволив би «Залізному Генералу» працювати на різних майданчиках і у різних форматах, у тому числі т.зв. «човникової дипломатії». І не лише в Лондоні. Саме це сьогодні і потрібно Україні, зокрема у світлі проблем, з якими зіткнулась наша допомога в Конгресі США, або в Бундестазі, або на фоні ініціатив президентів Чехії чи Франції. Він став би «магнітом» для притягнення міжнародної уваги до України, вакциною проти зростаючої глобальної втоми від війни.

Вважаємо, що саме такий креативний формат дипломатичної роботи екс-Головнокомандувача міг би забезпечувати значні переваги для зростання військової підтримки та, відповідно, зміцнення стійкості України.

Водночас, він може нести значні ризики для монополії команди влади на образ «лідера війни та перемоги». Місія Спеціального посланника потенційно давала б йому як «легенді антиросійського спротиву» потужні інструменти для розширення мережі міжнародних контактів високого рівня не лише у західних країнах, але і країнах Глобального Півдня, майданчик для посилення присутності в світовому інформаційному середовищі, нарощування власного політичного капіталу як в Україні, так і за кордоном.

Чи зважила Банкова всі можливі дипломатичні варіанти для обрання максимально ефективного варіанту для інтересів України? Чи політична конкуренція виявилася більш вагомою причиною для згаданого дипломатичного призначення?

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Валерій Залужний посол Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шаппс закликав інші держави допомагати Україні, щоб забезпечити перемогу свободи над тиранією
Міністр оборони Британії Шаппс прибув до Києва і записав відеозвернення з центру столиці
Вчора, 13:34
Українські дрони сьогодні вразили російський корабель «Сергій Котов»
Британія відреагувала на знищення російського корабля «Сергій Котов»
5 березня, 19:03
Ферн Хорін є надзвичайний і повноважний посол Великої Британії та Північної Ірландії в Молдові
Придністров'я попросило допомоги у Путіна: у Тираспіль приїхала посол Великої Британії
29 лютого, 17:31
Залужний висловив упевненість, що Україна переможе
Залужний у річницю повномасштабного вторгнення зробив заяву
24 лютого, 18:36
Британія передасть Україні нову партію ракет Brimstone
Британія передасть Україні ракети, які раніше змусили окупантів відступити
22 лютого, 16:37
Смерть Навального. Як відреагували Британія та Чехія
Смерть Навального. Як відреагували Британія та Чехія
21 лютого, 14:32
МЗС Британії покладає повну відповідальність за смерть Навального на владу Росії
Смерть Навального. Британія викликала на килим представника посольства РФ
17 лютого, 08:58
Полковник запасу підсумував, що нині Україна в третій стадії класичної індустріальної війни, котра каже, хто краще знищує стратегічні ресурси противника, той у підсумку матиме перемогу
Військовий експерт пояснив, чи може Авдіївка стати другим Бахмутом
14 лютого, 10:09
Більшість британських товарів, що поставляються у РФ – це напівпровідникові та електронні компоненти
Британія досі постачає РФ обладнання, включно з дронами та напівпровідниками – The Times
12 лютого, 13:50

Костянтин Єлісєєв

Що не так з погодженням Валерія Залужного послом у Лондон?
Що не так з погодженням Валерія Залужного послом у Лондон?
Євроінтеграція України. На цьому тижні нас чекають три важливих події
Євроінтеграція України. На цьому тижні нас чекають три важливих події
Чи зможуть Орбан та Фіцо вплинути на підтримку України?
Чи зможуть Орбан та Фіцо вплинути на підтримку України?
Гарантії безпеки чи Будапешт 2.0?
Гарантії безпеки чи Будапешт 2.0?
Україні потрібні не безпекові гарантії, а гарантії членства в НАТО
Україні потрібні не безпекові гарантії, а гарантії членства в НАТО
Візит прем’єр-міністра Японії в Україну знаковий. Але що залишилося за кулісами
Візит прем’єр-міністра Японії в Україну знаковий. Але що залишилося за кулісами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Анджела Девіс – 80. Історія американської лесбійки, яку полюбив СРСР
9823
Демократи Палати представників відхилили компромісний законопроєкт з допомогою Україні
3991
ВЛК визнала Залужного не придатним до служби
3462
Мешканці села на Хмельниччині відмовилися повертати історичну назву Свинне
2448
Кислиця пояснив, чому РФ обрала Одесу однією з головних цілей для авіаударів
2265
Усе через ухилянтів: нардеп пояснив, чому в Україні все більше ФОПів

Новини

Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Сьогодні, 04:50
Шевченківський день. Що відзначаємо 9 березня
Сьогодні, 00:50
Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Вчора, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Вчора, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua