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    Думки вголос

    Герої Крут так само, як сьогоднішні захисники України, є гідним прикладом майбутнім поколінням

    • Володимир Зеленський

      Президент України

    • Розсилка
    Герої Крут так само, як сьогоднішні захисники України, є гідним прикладом майбутнім поколінням

    Ці юні хлопці змогли зупинити супротивника, який значно переважав їх за чисельністю та зброєю

    102 роки тому історія боротьби за власну державність поповнилася героїчною сторінкою – боєм під Крутами.

    Це історія насамперед не про перемогу чи поразку, не про оцінку рішень командування, не про історичні та геополітичні наслідки.

    Це, перш за все, про неймовірну відвагу та хоробрість зовсім юних, не до кінця підготовлених курсантів, студентів і гімназистів, які стали на захист Української держави та змогли зупинити супротивника, який значно переважав їх за чисельністю та зброєю.

    Ми віддаємо шану стійкості та мужності молодих хлопців, які так само, як сьогоднішні захисники України на сході, слугують гідним прикладом нашим майбутнім поколінням.

    Джерело: блог Володимира Зеленського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    історія УНР День пам'яті Героїв Крут
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