Головний драматичний театр країни святкує 100-річчя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єра першої вистави театру відбулася 28 січня 1920 року Фото: Укрінформ

Театр імені Івана Франка відзначає 100-річчя і готується до участі в престижному європейському фестивалі

28 січня 1920 року є днем народження Театру Франка. У цей день, 100 років тому, у Вінниці відбулася прем'єра вистави «Гріх» за п'єсою Володимира Винниченка. За свій перший сезон театр випустив аж 23 прем'єри.

Саме у Вінниці 1920 року об'єднали творчі зусилля деякі актори Молодого театру (на чолі з Гнатом Юрою) та актори Львівського Нового драматичного театру (на чолі з Амвросієм Бучмою). Історики вважають таке об'єднання символічним, як знак о об'єднання великої Украіни - Центральної і Західної.

Об'єднавшись у Вінниці у роки громадянської війни, митці з різних регіонів Украіни назвали колектив - Новий драматичний театр імені Івана Франка. Очільником Театру обрали Гната Юру.

З того часу театр мандрує різними містами. А 1926 року (влітку) театр рішенням уряду перевели з Харкова до Києва, поселивши у приміщенні знаменитого Театру Соловцова у центрі столиці

Столітня історія франківців (її парадокси та метаморфози) дуже тісно пов'язана з постатями керманичів прославленого театру.

Гнат Юра творив свій театр - як Дім - доступний, народний, у високому сенсі акторський. За часів Юри театр зібрав унікальну акторську колекцію - Наталія Ужвій, Амвросій Бучма, Дмитро Мілютенко, Нонна Копержинська, Микола Яковенко, Віктор Добровольський, Ольга Кусенко, інші видатні актори.

Період Сергія Сміяна співпав у країні з епохою брежнєвського застою, в репертуарі франківців тоді було багато прорадянських пропагандистських п'єс.

З 1978-го року театром почав керувати Сергій Данченко, якого запросили до Києва зі Львова. І це був новий вектор розвитку - європейський напрямок українського театру. За часів Данченка в репертуарі з'явилися п'єси Генріка Ібсена, Фрідріха Дюрренматта, Танкреда Дорста, почав свою роботу в театрі і експериментатор Андрій Жолдак.

Починаючи з нульових, театром керував великий український актор Богдан Ступка, який прагнув творити полістильовий театр, запрошуючи режисерів різних творчих віросповідань (Юрія Одинокого, Андрія Приходька, Олександра Анурова, Роберта Струруа, Григорія Гладія).

Теперішній етап, коли театр очолює художній керівник Михайло Захаревич - це період оновлення творчої палітри та збереження національних цінностей. Тобто, період, коли театр віддає репертуарну шану своїм видатним майстрам - Анатолію Хостікоєву, Богдану Бенюку, Наталії Сумській, Галині Яблонській. І в той же час оновлює режисерський, цех - нові вистави Дмитра Богомазова, Сергія Маслобойщикова, Івана Уривського, Давіда Петросяна. А також веде активні перемовини з кращими європейськими режисерами. І запрошує до трупи перспективних молодих акторів, які активно задіяні в репертуарі (Віталій Ажнов, Іван Шаран, Христина Федорак, Олександр Бегма, Олександр Рудинський, Павло Шпегун, Марина Кошкіна).

У теперішній період - оновлення - показовими є нові вистави франківців – «Коріолан», «Земля», «Верба», «Лимерівна». Це авторські спектаклі вишуканого режисерського стилю, потужної акторської майстерності та унікальних зразків гармонійного художнього діалогу між акторськими гілками різних поколінь.

Натиснути для збільшення

Ці вистави високо оцінює театральна критика, вони є лідерами театральних премій та рейтингів.

Зокрема, вже у квітні 2020 року вистава франківців «Лимерівна» за п'єсою українського класика Панаса Мирного представить українське театральне мистество на міжнародному фестивалі МІТЕМ (Будапешт). На фестивалі буде представлено 19 постановок з 15 країн світу, а відкриє його Роберт Вілсон своєю виставою «Едіп».

В ювілейний сезон театр також показав свої кращі вистави у багатьох містах Украіни. На честь ювілею франківців НБУ випустив пам'ятну монету «100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка». Монета номіналом 10 гривень виконана з срібла і надійшла в обіг 23 січня.

У квітні театр випустить прем'єру вистави Дмитра Богомазова «Украдене щастя» (оригінальна авторська версія), в головних ролях - Євген Нищук, Дмитро Рибалевський, Олександр Ярема, Олександр Печериця, Анжеліка Савченко, Тетяна Міхіна.