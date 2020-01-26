«Ви неймовірні»: Зеленський зустрівся у Польщі з ексбранцями концтабору Аушвіц



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Володимир Зеленський взяв участь у вечері з нагоди відзначення 75-ї річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау Фото: Офіс президента

Президент України наголосив, що Голокост – це жахлива трагедія єврейського народу й трагічний урок для всього людства

У перший день робочого візиту до Республіки Польща президент України Володимир Зеленський взяв участь у вечері з нагоди відзначення 75-ї річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.

На заході були присутні колишні бранці табору та їхні родини. У своєму виступі Глава держави наголосив, що для нього честь і відповідальність зустрітися з тими, хто пережив Голокост та перебування в концтаборі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Мабуть, людство ще не вигадало слів, які могли б описати незламність і силу вашого духу», – сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що спогади в'язнів Аушвіца, багато з яких видані у книгах, дуже складно читати, оскільки неможливо при цьому стримати сльози.

«Більшість цих спогадів об’єднує заклик: «Не можна мовчати!» Про це потрібно говорити! Молоде покоління повинне знати ці історії, знати про жахіття Голокосту. Щоб на цій планеті ніколи нічого подібного не допустити знову», – заявив він.

За словами президента, навіть для прочитання мемуарів в'язнів Аушвіца потрібно мати силу. А тому важко уявити, яку силу необхідно мати, щоб витримати жахіття концтабору.

«Ви це зробили! Ви неймовірні люди! Дуже сильні й дуже сміливі. Ви надихаєте ніколи не здаватися. Голокост називають найтемнішим періодом в історії людства. І ви – промені сонця, які перемогли темряву», – наголосив Глава держави.

Зеленський зазначив, що ці спогади сповнені болем, смутком, страхом. Водночас – боротьбою, витримкою, надією й неосяжною людською мудрістю. Адже у них проглядається заклик викоренити ненависть як найбільший руйнівник людської цивілізації.

«Я впевнений, що сьогодні це – завдання номер один для кожного світового лідера. Міжнародна спільнота має об’єднатися й не допустити будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії та расизму. Має стояти на сторожі гуманізму, толерантності та свободи. Зупинити зло, перш ніж воно стане небезпечним для людства», – підкреслив президент.

Також глава держави наголосив, що Голокост – це жахлива трагедія єврейського народу й трагічний урок для всього людства, і закликав пам’ятати цю сторінку історії та ніколи не допустити її повторення.

«Це наш обов’язок перед пам’яттю мільйонів невинних жертв, мільйонів євреїв. Це наш обов’язок перед усіма майбутніми поколіннями», – сказав він.

Окремо Зеленський відзначив Праведників народів світу. Це ті, хто не був байдужим і ризикував власним життям для порятунку євреїв.

«Я пишаюся тим, що понад дві з половиною тисячі українців удостоєні цього високого звання», – зазначив президент.

Раніше стало відомо, що резидент України Володимир Зеленський перебуватиме 26-27 січня з робочим візитом у Республіці Польща, де візьме участь у ряді заходів.

Також повідомлялося, що Польща вимагає у Росії компенсацію за збитки у Другій світовій війні.

До слова, Дуда пояснив свою відсутність у Єрусалимі: Це мій протест проти абсурдної ситуації.