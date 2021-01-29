Захисники України виконували в бою під Крутами те саме завдання, що й нині військові під Мар'їнкою

Для України тепер і понад сто років тому загроза однакова

Якби ми спробували розповісти про свої нинішні суперечки, що буквально роздирають Україну, тим людям, які віддавали життя за свободу нашого народу у ХХ столітті, то що почули б у відповідь? Упевнений, дуже мало приємного. І нам би точно нагадали про ключові державницькі речі.

Наприклад, про те, що не можна розсипатися на окремі групи, коли треба боротися спільно. Надто коли є конкретний зовнішній ворог. Що не слід поступатися правдою перед особистими амбіціями та мінливими політичними інтересами. Що потрібно бути чесними та відповідальними в суспільному житті.

Для України тепер і понад сто років тому загроза однакова. Захисники держави виконували в бою під Крутами по суті те саме завдання, що й нині військові під Мар'їнкою. Хоча умови неоднакові – ми ж тепер справді міцніші. Наші мрії вже трохи інші, бо маємо багато з того, про що у 1918-му попередні покоління й думати не сміли. Але дещо, на жаль, залишається сталим. Це негативні зміни, які відбуваються з нашими людьми, коли зачіпається питання про владу.

На мій погляд, іноді треба відкинути політику, щоб побачити справжнє. Наприклад, честь і щирість, з якими захищали й захищають нашу державу. Честь і щирість, яких у Києві має бути так само достатньо, як було під Крутами, та які є у наших воїнів на Донбасі. Це те, про що варто подумати саме сьогодні.

Джерело: блог Володимира Зеленського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.