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    Події в Україні

    Доба на Донбасі: бойовики здійснили три обстріли за добу

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    Доба на Донбасі: бойовики здійснили три обстріли за добу

    Бойових втрат серед українських військових немає

    Протягом минулої доби, 28 січня, підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили три порушення режиму припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

    Бойових втрат серед українських військових немає.

    «Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій із мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї… Неподалік Катеринівки противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

    Військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли, додали у пресцентрі.

    За повідомленням, від початку поточної доби, 29 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» вранці 29 січня про обстріли не повідомляють.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас ДНР ЛНР військові Операція Об’єднаних сил
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