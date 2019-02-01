«Аграрний фонд» заявляє про ймовірне викрадення зерна на 200 млн грн



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Між ПАТ «Аграрний фонд» і елеваторами укладено договори на зберігання зерна пшениці, кукурудзи та соняшнику

Охорона елеваторів, де зберігається зерно, не допустила на територію співробітників ПАТ «Аграрний фонд» для планової перевірки

ПАТ «Аграрний фонд» заявляє про ймовірне викрадення 200 мільйонів тонн зерна, що зберігалися у ТОВ «Березівський елеватор», ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор», ТОВ «Ізмаїльський елеватор», ТОВ «Раухівський елеватор», ТОВ «Аліягський елеватор», ТОВ «Заплазький елеватор». Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Аграрний фонд».

Як зазначається, 1 лютого охорона шести елеваторів, що належать до групи компаній ТОВ «Агроінвестгруп», не допустила співробітників ПАТ «Аграрний фонд» на територію підприємств для планової перевірки.

«Між ПАТ «Аграрний фонд» і кожним із перерахованих вище шести елеваторів укладено договори на зберігання зерна пшениці, кукурудзи та соняшнику. Відповідно до умов договору, співробітники ПАТ «Аграрний фонд» мають право здійснювати планові перевірки з 1 по 10 число кожного місяця», - йдеться у повідомленні.

У ПАТ «Аграрний фонд» .Кеповідомляють, що керівники елеваторів і ТОВ «Агроінвестгруп» не виходять на зв'язок. Тим часом на декількох елеваторах відбувається завантаження машин. «Не виключено, що відвантажується саме зерно, що належить «ПАТ «Аграрний фонд», - зазначають у прес-службі.

Щоб не допустити розкрадання державного майна, співробітники ПАТ «Аграрний фонд» вже подали заяву до Головного управління Національної поліції в Одеській області з проханням розпочати досудове розслідування, оскільки вчинені дії мають ознаки кримінального правопорушення.

У разі привласнення, розтрати або крадіжки зерна будуть завдані збитки державі в особі ПАТ «Аграрний фонд» у розмірі близько 200 мільйонів гривень.

Довідково:

ПАТ «Аграрний фонд» - один з провідних операторів агропромислової галузі України. Підприємство засноване в 2013 році, власником 100% акцій товариства є держава в особі Міністерства аграрної політики та продовольства. Основний вид діяльності - закупівля зернових за форвардними контрактами, продаж мінеральних добрив.

ПАТ «Аграрний фонд» входить до топ-10 найбільш прибуткових державних підприємств агросектору. Протягом 2016-2018 років ПАТ «Аграрний фонд» сплатив державі 211,5 млн грн дивідендів.