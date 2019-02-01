«Аграрний фонд» заявляє про ймовірне викрадення зерна на 200 млн грн
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Охорона елеваторів, де зберігається зерно, не допустила на територію співробітників ПАТ «Аграрний фонд» для планової перевірки
ПАТ «Аграрний фонд» заявляє про ймовірне викрадення 200 мільйонів тонн зерна, що зберігалися у ТОВ «Березівський елеватор», ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор», ТОВ «Ізмаїльський елеватор», ТОВ «Раухівський елеватор», ТОВ «Аліягський елеватор», ТОВ «Заплазький елеватор». Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Аграрний фонд».
Як зазначається, 1 лютого охорона шести елеваторів, що належать до групи компаній ТОВ «Агроінвестгруп», не допустила співробітників ПАТ «Аграрний фонд» на територію підприємств для планової перевірки.
«Між ПАТ «Аграрний фонд» і кожним із перерахованих вище шести елеваторів укладено договори на зберігання зерна пшениці, кукурудзи та соняшнику. Відповідно до умов договору, співробітники ПАТ «Аграрний фонд» мають право здійснювати планові перевірки з 1 по 10 число кожного місяця», - йдеться у повідомленні.
У ПАТ «Аграрний фонд» .Кеповідомляють, що керівники елеваторів і ТОВ «Агроінвестгруп» не виходять на зв'язок. Тим часом на декількох елеваторах відбувається завантаження машин. «Не виключено, що відвантажується саме зерно, що належить «ПАТ «Аграрний фонд», - зазначають у прес-службі.
Щоб не допустити розкрадання державного майна, співробітники ПАТ «Аграрний фонд» вже подали заяву до Головного управління Національної поліції в Одеській області з проханням розпочати досудове розслідування, оскільки вчинені дії мають ознаки кримінального правопорушення.
У разі привласнення, розтрати або крадіжки зерна будуть завдані збитки державі в особі ПАТ «Аграрний фонд» у розмірі близько 200 мільйонів гривень.
Довідково:
ПАТ «Аграрний фонд» - один з провідних операторів агропромислової галузі України. Підприємство засноване в 2013 році, власником 100% акцій товариства є держава в особі Міністерства аграрної політики та продовольства. Основний вид діяльності - закупівля зернових за форвардними контрактами, продаж мінеральних добрив.
ПАТ «Аграрний фонд» входить до топ-10 найбільш прибуткових державних підприємств агросектору. Протягом 2016-2018 років ПАТ «Аграрний фонд» сплатив державі 211,5 млн грн дивідендів.