На Миколаївщині власник вантажівок посварився з ваговою інспекцією та викинув зерно на дорогу



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Співробітники запропонували пройти ваговий контроль перед пунктом розвантаження автомобілів, на що реакція власника транспортних засобів виявилася неординарною

На Миколаївщині стався конфлікт між працівниками управління Укртрансбезпеки, поліцією та перевізниками зерна, які відмовилися проходити ваговий контроль.

Про це повідомили в управлінні Укртрансбезпеки Миколаївської області.

«2 серпня в рамках здійснення габаритно-вагового контролю на а/д Н-11 «Дніпро - Миколаїв» для проведення документального контролю було зупинено два вантажних автомобілі. На момент перевірки товарно-транспортні накладні на вантаж у водіїв були відсутні. Згодом під'їхав власник, який привіз документи на вантаж, в якому було вказано допустиму вагу, що викликало підозру в інспекторів Укртрансбезпеки, на що останнім було запропоновано пройти зважування. Але господар категорично відмовився, мотивуючи тим, що ваги встановлено на протилежній стороні», - йдеться у повідомленні.

Тоді співробітники запропонували пройти ваговий контроль перед пунктом розвантаження автомобілів, на що реакція власника транспортних засобів виявилася неординарною: він власноруч відкрив борта на тягачах та причепах, тим самим висипавши пшеницю просто на узбіччі.

У повідомленні також відзначається, що за всіма подіями спостерігали не тільки інспектори Укртрансбезпеки, а й представники ОДА, Служби автодоріг, громадського формування «Авто Євро Сила», наряд спецпідрозділу «Корд», співробітники патрульної поліції, просто небайдужі громадяни.

На підтримку перевізнику також прибули місцеві фермери та водії фур, а через деякий час під'їхало дві порожні вантажівки, щоб перевантажити зерно.

Проте, як повідомляють очевидці, конфлікт на цьому не завершився. Зчинилася штовханина між працівниками поліції та групою підтримки фермера. Останнього за хуліганські дії затримали і намагалися посадити в патрульний автомобіль, але його підтримка вчинила опір поліції. Згодом чоловіка все ж доправили до відділку.