У Києві відбувається мітинг на підтримку Володимира Балуха, засудженого в Криму

Захист активіста і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію

У Києві 8 грудня на вулиці Героїв Небесної сотні відбувається акція на підтримку засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії. Організаторами виступили Кримська правозахисна група і Кримський центр ділового й культурного співробітництва «Український дім».



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Фото: Радіо Свобода Володимир Балух у суді

Захист активіста і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію

У Києві 8 грудня на вулиці Героїв Небесної сотні відбувається акція на підтримку засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Організаторами виступили Кримська правозахисна група і Кримський центр ділового й культурного співробітництва «Український дім».

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд у Криму 1 грудня вирішив відпустити під домашній арешт українського активіста Володимира Балуха, який перебував у СІЗО. Балухові заборонили залишати житло, спілкуватися зі свідками й користуватися інтернетом і поштою.

Нагадаємо, 10 листопада Балуха відвезли в Центральну районну лікарню Роздольненського району із залу суду.

Правозахисники були дуже занепокоєні станом здоров’я політв'язня Балуха.

У грудні 2013 року Володимир Балух вивісив над своїм будинком в кримському селі прапор України.

Раніше, 4 серпня, «Роздольненський суд» окупованого Криму виніс вирок Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. руб.

ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Активіста звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку.

Балух свою провину не визнав. Захист заявив, що справа сфабрикована проти українця і його вирок буде оскаржений.