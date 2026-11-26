Українські політики розкритикували намір прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра повернути монумент турула на Мукачівський замок «Паланок». Вони нагадали про історичні події на Закарпатті та наголосили, що рішення щодо державних символів на території України мають ухвалювати українські органи влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви українських депутатів.

Під час візиту на Закарпаття 24 листопада Мадяр заявив, що сподівається на повернення угорського турула на Мукачівський замок. За його словами, монумент стояв там упродовж століть, а його відновлення стало б важливим жестом і не потребувало б значних коштів.

У 2022 році Мукачівська міська рада ухвалила рішення демонтувати турула та встановити на його місці тризуб.

Народний депутат від «Європейської солідарності», колишній очільник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович відреагував на слова Мадяра.

«Дипломатія постійних авансів – згубна, бо веде до десуб’єктивізації України і зростання неадекватних вимог», – написав він.

Народна депутатка від «Голосу» Соломія Бобровська назвала заяву угорського прем’єра деструктивною. Вона зазначила, що питання історичної спадщини та культурних символів потребують фахового діалогу й взаємної поваги, а не публічних вимог.

За словами Бобровської, рішення щодо символів на Мукачівському замку мають ухвалювати в Україні відповідно до українського законодавства та державної політики.

Варто нагадати, що прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час візиту на Закарпаття закликав повернути фігуру міфічного птаха турула на замок «Паланок» у Мукачеві. У 2022 році бронзову скульптуру демонтували, а на її місці встановили український тризуб.