184 ув’язнених на окупованому Донбасі просять відбувати покарання в українських тюрмах



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На окупованій Луганщині деяких ув’язнених досі тримають під вартою, хоча їхній термін покарання вже сплив

Щонайменше 184 засуджених до 2014 року, які відбувають покарання на території самоназваних «ЛНР» та «ДНР», просять перевести їх на підконтрольну уряду територію. Прогресу в переведенні цих ув’язнених немає.

Про це йдеться в доповіді ООН з прав людини в Україні за період з 16 травня до 15 серпня 2018 року.

Моніторингова місія зазначає, що на окупованій Луганщині деяких ув’язнених досі тримають під вартою, хоча їхній термін покарання вже сплив.

3 квітня 2018 року так звана «Народна Рада ЛНР» змінила «кримінально-процесуальний кодекс», відповідно до якого ув’язнені, які уже відбули термін за своїм вироком, можуть просити про звільнення під особисте зобов’язання не залишати окуповану територію. Управління ООН з прав людини повідомляє про трьох осіб, звільнених на таких умовах.

Однак, у доповіді зазначається: «обмеження їхньої свободи пересування викликає занепокоєння, особливо щодо тих осіб, чиї сім’ї проживають на території, яка контролюється Урядом».

Також, як повідомляє місія, звільнені на окупованих територіях не завжди мають дійсні паспорти або документи, що посвідчують особу.

«Це істотно обмежує їхню свободу пересування і наражає їх на ризик подальшого «арешту», — ідеться у звіті.

У документі також наголошується на відсутності чіткого порядку розгляду апеляцій.