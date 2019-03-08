Антикорупційний суд не запрацює у березні - голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів



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У березні залишаться процедури за призначенням суддів, заявив глава Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) очікує прийняття позитивного рішення Вищої ради юстиції щодо суддів Антикорупційного суду протягом двох тижнів.

Про це заявив голова ВККС Сергій Козьяков.

За його словами, Вища кваліфікаційна комісія суддів очікує прийняття позитивного рішення Вищої ради юстиції щодо суддів протягом двох тижнів, після чого відповідні документи передадуть в адміністрацію президента для підписання відповідного указу.

«Ні, Антикорупційний суд не запрацює вже в цьому місяці. Так як в цьому місяці, я вірю, залишаться процедури за призначенням суддів. Тому що вчора ввечері, майже відразу після оголошення рейтингу, списку переможців, ми передали документи до Вищої ради правосуддя, який і повинен ухвалити остаточне рішення», - зазначив Козьяков.

Джерело: Новое Время