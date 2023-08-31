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Бізнесмени намагались втридорога продати Міноборони танкові двигуни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Бізнесмени намагались втридорога продати Міноборони танкові двигуни
Усі вилучені танкові двигуни та інші комплектуючі передані на потреби Збройних Сил України
фото: СБУ

Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна

В той час, як ЗСУ захищають незалежність та цілісність України, деякі «підприємливі» громадяни намагаються заробити нечесним шляхом. Про один із таких випадків розповідає СБУ – бізнесмени намагалися продати Міноборони 80 танкових двигунів за сильно завищеною ціною.

У публікації йдеться, що представники одного з підприємств України хотіли продати міністерству 80 танкових двигунів за ціною понад 77 млн ​​грн, хоча їхня ринкова вартість становить близько 24 млн грн.

Співробітники СБУ та Національної поліції запобігли угоді та розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

У рамках проведення обшуків складського приміщення у підозрюваних конфіскували танкові двигуни. Крім того, у них знайшли прилади нічного бачення та інші комплектуючі для бронетехніки.

Відносно «ділків» відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Усі вилучені танкові двигуни та інші комплектуючі з ініціативи СБУ та Нацполіції передані на потреби Збройних Сил України.

Бізнесмени намагались втридорога продати Міноборони танкові двигуни фото 1
Бізнесмени намагались втридорога продати Міноборони танкові двигуни фото 2

Служба безпеки спільно з поліцією затримала у Полтаві фітнес-тренера та блогера Романа Заволоку, який публічно ображав українських військових. Під час спілкування з правоохоронцями 27-річний блогер поводив себе агресивно та чинив опір.

СБУ зазначає, що Заволока неодноразово провокував та нецензурно ображав посадовців місцевого військкомату. Але після останнього, найбільш резонансного випадку, де блогер зі знайомим кепкували з військового через його тремтячі руки після контузії, чоловік намагався переховуватися від правосуддя.

Теги: СБУ Міноборони правосуддя танки

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