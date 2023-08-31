Бізнесмени намагались втридорога продати Міноборони танкові двигуни

Усі вилучені танкові двигуни та інші комплектуючі передані на потреби Збройних Сил України

Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна

В той час, як ЗСУ захищають незалежність та цілісність України, деякі «підприємливі» громадяни намагаються заробити нечесним шляхом. Про один із таких випадків розповідає СБУ – бізнесмени намагалися продати Міноборони 80 танкових двигунів за сильно завищеною ціною.

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У публікації йдеться, що представники одного з підприємств України хотіли продати міністерству 80 танкових двигунів за ціною понад 77 млн ​​грн, хоча їхня ринкова вартість становить близько 24 млн грн.

Співробітники СБУ та Національної поліції запобігли угоді та розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

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У рамках проведення обшуків складського приміщення у підозрюваних конфіскували танкові двигуни. Крім того, у них знайшли прилади нічного бачення та інші комплектуючі для бронетехніки.

Відносно «ділків» відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Усі вилучені танкові двигуни та інші комплектуючі з ініціативи СБУ та Нацполіції передані на потреби Збройних Сил України.

Служба безпеки спільно з поліцією затримала у Полтаві фітнес-тренера та блогера Романа Заволоку, який публічно ображав українських військових. Під час спілкування з правоохоронцями 27-річний блогер поводив себе агресивно та чинив опір.

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СБУ зазначає, що Заволока неодноразово провокував та нецензурно ображав посадовців місцевого військкомату. Але після останнього, найбільш резонансного випадку, де блогер зі знайомим кепкували з військового через його тремтячі руки після контузії, чоловік намагався переховуватися від правосуддя.