Плювався та принижував військового: СБУ показала фото затримання блогера

Зв інформацією правоохоронців, затриманий Роман Заволока поводив себе агресивно та чинив опір

Служба безпеки спільно з поліцією затримала у Полтаві фітнес-тренера та блогера Романа Заволоку, який публічно ображав українських військових. Про це повідомила пресслужба СБУ та показала фотографії затримання фітнес-тренера.

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Правоохоронці затримали блогера та тренера Романа Заволоку, який систематично ображав військових фото: СБУ

Як зазначається, під час спілкування з правоохоронцями 27-річний блогер поводив себе агресивно та чинив опір. Соцмережами поширилися фото його затримання, де обличчя чоловіка було у крові.

Правоохоронці затримали блогера та тренера Романа Заволоку, який систематично ображав військових фото: Нацполіція Полтавщини

СБУ зазначає, що Заволока неодноразово провокував та нецензурно ображав посадовців місцевого військкомату. Але після останнього, найбільш резонансного випадку, де блогер зі знайомим кепкували з військового через його тремтячі руки після контузії, чоловік намагався переховуватися від правосуддя.

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Служба безпеки називає блогера «провокатором» та «палким прихильником кремлівських наративів» про війну в Україні. СБУ перевіряє інформацію, що провокативні відео і дописи блогера могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні.

Правоохоронці заявили, що питання щодо повідомлення фігуранту про підозру ще вирішується.

Нагадаємо, у Полтаві стався черговий скандал, фітнес-тренер нагрубив та принизив військовослужбовця Олександра Мацька, коли той попросив показати документи. Поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження стосовно блогера та фітнес-тренера Романа Заволоки.

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Конфлікт стався між Сонячним і Петровським парком 26 серпня. Роман Заволока зі своїм товаришем ображав старшого солдата Олександра Мацька. Чоловіки кепкували із тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це Заволока сказав військовому «Ти придурок, сам попався на крючок». В кінці розмови Роман Закволока плюнув у військового.