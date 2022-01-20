  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Бойовики готували диверсії у Донецькій області

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Донецькій області СБУ виявила схованку зі зброєю - Бойовики готували диверсії у Донецькій області

    У Донецькій області СБУ виявила схованку зі зброєю

    фото: СБУ

    Бойовий арсенал був прихований у покинутій криниці поблизу залізничної колії

    У Донецькій області Служба безпеки запобігла диверсії бойовиків. Правоохоронці виявили схованку з мінами та вибухівкою біля залізничної колії. Про це повідомила пресслужба головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.

    «Під час оперативних дій у Донецькій області встановлено місцезнаходження ще однієї ворожої схованки із засобами поразки. Серед вилученого – протитанкові гранати та вибухівка, а також протипіхотна міна виробництва РФ», - йдеться у повідомленні.

    Бойовий арсенал був прихований у покинутій криниці поблизу залізничної колії Маріуполь-Волноваха. За попередніми даними, замасковану схованку у 2014 році облаштували бойовики для диверсій на території регіону.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Бойовики готували диверсії у Донецькій області
    Бойовики готували диверсії у Донецькій області
    Бойовики готували диверсії у Донецькій області
    Бойовики готували диверсії у Донецькій області

    Під час огляду схованки правоохоронці виявили протитанкову міну, вибухову речовину, три реактивні протитанкові гранати, протипіхотну міну МОН-50, боєприпаси до гранатометів, вісім гранат Ф-1, три ящики з патронами до стрілецької зброї.

    Продовжуються слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин та причетних осіб.

    Теги: СБУ Донеччина вибухівка боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бойовики готували диверсії у Донецькій області