Бойовики готували диверсії у Донецькій області

Бойовий арсенал був прихований у покинутій криниці поблизу залізничної колії

У Донецькій області Служба безпеки запобігла диверсії бойовиків. Правоохоронці виявили схованку з мінами та вибухівкою біля залізничної колії. Про це повідомила пресслужба головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.

«Під час оперативних дій у Донецькій області встановлено місцезнаходження ще однієї ворожої схованки із засобами поразки. Серед вилученого – протитанкові гранати та вибухівка, а також протипіхотна міна виробництва РФ», - йдеться у повідомленні.

Бойовий арсенал був прихований у покинутій криниці поблизу залізничної колії Маріуполь-Волноваха. За попередніми даними, замасковану схованку у 2014 році облаштували бойовики для диверсій на території регіону.

Під час огляду схованки правоохоронці виявили протитанкову міну, вибухову речовину, три реактивні протитанкові гранати, протипіхотну міну МОН-50, боєприпаси до гранатометів, вісім гранат Ф-1, три ящики з патронами до стрілецької зброї.

Продовжуються слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин та причетних осіб.