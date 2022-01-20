СБУ викрила десяток ватажків та бойовиків «Луганського округу донських козаків»

Встановлено, що зловмисники брали активну участь у бойових діях проти сил АТО у районах Луганська та Дебальцевого

Служба безпеки України викрила членів «Луганського округу донських козаків», які брали участь у бойових діях проти сил АТО. Про це інформує управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

«У ході комплексних дій встановлено особи 13 ватажків і активних учасників так званого Луганського округу донських козаків, які воювали проти сил АТО у складі проросійських незаконних збройних формувань. Встановлено, що раніше вони входили до складу однойменної громадської організації, яку зареєстрували до 2014 року. Згодом за матеріалами СБУ суд ухвалив рішення про її заборону і примусовий розпуск», – заявили у пресслужбі.

Встановлено, що зловмисники брали активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у районах Луганська та Дебальцевого.

Крім того, вони супроводжували так звані гуманітарні вантажі з РФ для бойовиків, а також патрулювали населенні пункти на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

«Задокументовано факти залучення озброєних учасників ворожого угруповання до охорони незаконних блокпостів в ОРДЛО. Там вони, серед іншого, зупиняли громадський транспорт і автомобілі місцевих жителів та здійснювали протиправні обшуки. Наразі ватажки козачого формування переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини», – додали у пресцентрі.

Після затримання зловмисників їх буде притягнуто до кримінальної відповідальності. У межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки нашої країни, резюмували в СБУ.

До слова, найманець «ДНР» отримав вісім років тюрми. Також повідомлялося, що чиновник «ДНР» втік із Києва на окупований Донбас.