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    Події в Україні

    СБУ викрила десяток ватажків та бойовиків «Луганського округу донських козаків»

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    Українська спецслужба встановила особи&nbsp;13 бойовиків з так званого Луганського округу донських козаків - СБУ викрила десяток ватажків та бойовиків «Луганського округу донських козаків»
    Українська спецслужба встановила особи 13 бойовиків з так званого Луганського округу донських козаків
    фото: ssu.sievierodonetsk / Facebook

    Встановлено, що зловмисники брали активну участь у бойових діях проти сил АТО у районах Луганська та Дебальцевого

    Служба безпеки України викрила членів «Луганського округу донських козаків», які брали участь у бойових діях проти сил АТО. Про це інформує управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

    «У ході комплексних дій встановлено особи 13 ватажків і активних учасників так званого Луганського округу донських козаків, які воювали проти сил АТО у складі проросійських незаконних збройних формувань. Встановлено, що раніше вони входили до складу однойменної громадської організації, яку зареєстрували до 2014 року. Згодом за матеріалами СБУ суд ухвалив рішення про її заборону і примусовий розпуск», – заявили у пресслужбі.

    Встановлено, що зловмисники брали активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у районах Луганська та Дебальцевого.

    Крім того, вони супроводжували так звані гуманітарні вантажі з РФ для бойовиків, а також патрулювали населенні пункти на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

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    СБУ викрила десяток ватажків та бойовиків «Луганського округу донських козаків»
    СБУ викрила десяток ватажків та бойовиків «Луганського округу донських козаків»
    СБУ викрила десяток ватажків та бойовиків «Луганського округу донських козаків»
    СБУ викрила десяток ватажків та бойовиків «Луганського округу донських козаків»
    фото: ssu.sievierodonetsk / Facebook

    «Задокументовано факти залучення озброєних учасників ворожого угруповання до охорони незаконних блокпостів в ОРДЛО. Там вони, серед іншого, зупиняли громадський транспорт і автомобілі місцевих жителів та здійснювали протиправні обшуки. Наразі ватажки козачого формування переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини», – додали у пресцентрі.

    Після затримання зловмисників їх буде притягнуто до кримінальної відповідальності. У межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки нашої країни, резюмували в СБУ.

    До слова, найманець «ДНР» отримав вісім років тюрми. Також повідомлялося, що чиновник «ДНР» втік із Києва на окупований Донбас.

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    Теги: АТО бойовики на Донбасі СБУ Луганщина окуповані території правосуддя
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    СБУ викрила десяток ватажків та бойовиків «Луганського округу донських козаків»