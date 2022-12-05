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Депортувала жителів Маріуполя і Волновахи: поплічниця окупантів отримала підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Депортувала жителів Маріуполя і Волновахи: поплічниця окупантів отримала підозру

Щоб уникнути правосуддя зловмисниця переховується на окупованій території

Служба безпеки України задокументувала незаконну діяльність так званого «заместителя главы администрации города Торез» (сучасна українська назва – Чистякове). Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Перебуваючи на «посаді», вона поширювала кремлівський режим у захопленому українському місті і допомагала ворогу у незаконному «приєднанні» регіону до складу РФ», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зрадниця виконувала завдання Москви щодо депортації мешканців окупованих районів Донеччини до країни-агресора. Для цього вона організувала в місті транзитний «перевалочний пункт», який використовували для примусового вивезення українців до віддалених регіонів Росії, зокрема Східного Сибіру і Далекого Сходу.

За даними слідства, поплічницею ворога є мешканка Єнакієвого, яка у 2016 році приєдналась до терористичної організації «ДНР». Згодом її призначили «керуючою справами» місцевої окупаційної адміністрації, а потім «перевели» до окупаційної адміністрації Тореза.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Щоб уникнути правосуддя зловмисниця переховується на тимчасово захопленій території Донеччини. Однак, співробітники СБУ знають про місцезнаходження зрадниці і проводять комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі СБУ викрила колаборантку, яка віддала школи під казарми.

Теги: росія окупанти війна Україна

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