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СБУ затримала поплічника Сальдо, який вводив у Херсоні «рубльову зону» (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала поплічника Сальдо, який вводив у Херсоні «рубльову зону» (фото)
Після звільнення Херсона зловмисник спробував «залягти на дно» в одній із міських лікарень
фото: пресслужба СБУ

Перебуваючи на «посаді», ворожий поплічник змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях

Служба безпеки викрила «високопоставленого» пособника ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився керівник колишньої філії підконтрольного РФ «международного расчетного банка», який відкривав свої «відділення» в окупованих районах півдня України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Саме через цю російську «фінустанову» гауляйтер захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських «представництв» країни-агресора.

Таким чином рашисти планували здійснити примусове введення «рубльової зони» на окупованій території регіону і забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ. Більша частина з отриманих грошей мала йти на фінансування агресивної війни проти України.

Для реалізації проєкту агресор планував використати «досвід» створення розгалуженої мережі російського «расчетного банка» у захоплених районах Донецької та Луганської областей.

Встановлено, що під час окупації Херсону таке завдання в українському місті виконував колишній працівник місцевого банку. На початку повномасштабного вторгнення він підтримав загарбників і добровільно погодився очолити одне з відділень російської фінустанови. Своє «робоче місце» облаштував в будівлі тимчасово захопленого українського державного банку.

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Перебуваючи на «посаді», ворожий поплічник змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях і відраховувати частину прибутків на користь окупаційної адміністрації.

Після звільнення Херсона зловмисник спробував «залягти на дно» в одній із міських лікарень. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Теги: СБУ гауляйтер депутат Донбас звільнення Міноборони рашисти фінансування Херсон Херсонщина Володимир Сальдо ветеран

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