Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ проводить обшуки на об’єктах Московської церкви у Полтавській області (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ проводить обшуки на об’єктах Московської церкви у Полтавській області (фото)
СБУ навідала у Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир
фото: пресслужба СБУ

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема йдеться про Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.

Заходи проводяться спільно з Національною поліцією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

Нагадаємо, митрополит Московської церкви після візиту СБУ поїхав з України. Також Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Читайте також:

Теги: населення санкції свято СБУ церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ встановила ініціаторів псевдозакону щодо «приєднання» Луганщини до Росії
СБУ встановила ініціаторів псевдозакону щодо «приєднання» Луганщини до Росії
3 грудня, 10:24
РНБО ввела санкції проти намісника Києво-Печерської лаври
СБУ опублікувала перелік фігурантів «церковного списку» санкцій РНБО
3 грудня, 20:55
Колаборантці загрожує до 10 років ув’язнення
СБУ затримала «завгоспа» колишньої окупаційної адміністрації Миколаївщини
Сьогодні, 10:26

Події в Україні

В Україні лунає сигнал тривоги (карта)
В Україні лунає сигнал тривоги (карта)
СБУ затримала поплічника Сальдо, який вводив у Херсоні «рубльову зону» (фото)
СБУ затримала поплічника Сальдо, який вводив у Херсоні «рубльову зону» (фото)
Вибухи на авіабазах РФ: ЗСУ відреагували (відео)
Вибухи на авіабазах РФ: ЗСУ відреагували (відео)
Нідерландська слідча група зібрала в Україні докази для Гаазького суду
Нідерландська слідча група зібрала в Україні докази для Гаазького суду
СБУ проводить обшуки на об’єктах Московської церкви у Полтавській області (фото)
СБУ проводить обшуки на об’єктах Московської церкви у Полтавській області (фото)
ЗСУ збили ворожий гелікоптер: Повітряні сили розкрили подробиці
ЗСУ збили ворожий гелікоптер: Повітряні сили розкрили подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Фаріон розказала про злий жарт, який життя зіграло із Зеленським
82K
Макрон пояснив, що найстрашніше для Путіна
26K
Скандал у Києві: персонал «Хлібного» вигнав бабусю, яка попросила гарячої води
19K
«Слуга народу»: У США є ще одна «дубинка» для Росії
18K
Шість орденів на двох: українські воїни знищили елітних російських пілотів
17K
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту