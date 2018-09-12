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    Кримінал

    Директор Волинського облавтодору попався на хабарі у 300 тисяч гривень

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    Директор Волинського облавтодору попався на хабарі у 300 тисяч гривень

    Чиновник вимагав та одержав від підприємця 300 тисяч гривень неправомірної вигоди

    Правоохоронці затримали під час одержання хабара у 300 тисяч гривень директора Волинського облавтодору Миколу Янчука.

    Про це повідомляє сьогодні і прокуратура, і поліція

    Посадовця піймали на гарячому під час отримання неправомірної вимоги. 

    У межах кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України, правоохоронці задокументували факт вимагання керівником підприємства хабара.

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    Директор Волинського облавтодору попався на хабарі у 300 тисяч гривень
    Директор Волинського облавтодору попався на хабарі у 300 тисяч гривень
    Директор Волинського облавтодору попався на хабарі у 300 тисяч гривень
    Директор Волинського облавтодору попався на хабарі у 300 тисяч гривень

    300 тисяч гривень повинен був сплатити підприємець, аби отримати в оренду приміщення, що перебуває на балансі ДП. У разі відмови - процес вирішення питань міг затягнутися.

    Наразі тривають процесуальні заходи. Вирішується питання про затримання.

    У ГПУ не називають прізвище затриманого, однак згідно з реєстром юросіб, Волинським облавтодором керує Микола Янчук.

    прокуратура чиновник поліція
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