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Фальшива переселенка допомагала ворогу атакувати Львів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Фальшива переселенка допомагала ворогу атакувати Львів
Інформаторка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах
СБУ

Жінка була дистанційно залучена до співпраці з РФ у жовтні минулого року

Служба безпеки України затримала у Львові ворожу інформаторку. Зловмисницею виявилась мешканка Миколаївщини, яка є рідною сестрою ще одного зрадника Батьківщини, нещодавно затриманого СБУ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Жінка була дистанційно залучена до співпраці у жовтні минулого року.

Контррозвідники Служби безпеки задокументували, що фігурантка збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Львові. Для маскування розвідувальної діяльності жінка видавала себе за переселенку з прифронтових районів півдня України.

Слідство встановило, що інформаторка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах. Згодом намагалась передати зібрані дані до РФ через месенджер.

Втім, контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисницю, задокументували злочинні дії і затримали її на спробі передачі розвідінформації агресору. Під час обшуку у затриманої вилучено комп’ютерну техніку та сім мобільних телефонів. На одному з яких були докази вчинення злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру. Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше повідомлялося, що агенти ФСБ під іконами готували удари по «Укрзалізниці». У складі був помічник нардепа.

Теги: СБУ Львів війна росія

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