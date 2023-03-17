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Розвідувала локації підприємств оборонпрому: СБУ затримала російську агентку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідувала локації підприємств оборонпрому: СБУ затримала російську агентку
Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії ракетних ударів по українських об’єктах
фото: пресслужба СБУ

Зловмисниці загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі

Служба безпеки викрила ворожу поплічницю у результаті контрдиверсійних заходів у Кіровоградській області. Фігуранткою є мешканка Олександрійського району, яку представники російської спецслужби дистанційно залучили до співпраці проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За вказівкою агресора вона збирала актуальну інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури на території регіону.

Насамперед ворога цікавила інформація щодо підприємств, які виконують державні оборонні замовлення для потреб ЗСУ. Отримані відомості мала передати месенджером через «зв’язкових», які входять до складу окупаційних угруповань на східному фронті.

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Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії ракетних ударів по українських об’єктах.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і своєчасно затримали зрадницю під час здійснення нею фотофіксації одного з місцевих підприємств.

У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для фотографування об’єктів з прив’язкою до місцевості, а також для спілкування з агресором. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила російських агенток, які зливали позиції ЗСУ під Бахмутом.

Теги: телефон розслідування державна зрада зрада СБУ Кіровоградщина

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