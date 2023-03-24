СБУ затримала агентів Кремля, один із них – інженер заводу «Мотор Січ»
За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів.
Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
На початку лютого 2023 року їх завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. Вербування відбувалося через Телеграм-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі.
За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів. СБУ поетапно задокументувала їхні злочинні дії.
У Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства Мотор Січ, який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру.
Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання – фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості.
Ще одного російського агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів.
У ході обшуку у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором.
Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Також повідомлялося, що СБУ арештувала «приховані» активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн.
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