СБУ затримала агентів Кремля, один із них – інженер заводу «Мотор Січ»

Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання

За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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На початку лютого 2023 року їх завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. Вербування відбувалося через Телеграм-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі.

За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів. СБУ поетапно задокументувала їхні злочинні дії.

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У Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства Мотор Січ, який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру.

Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання – фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості.

Ще одного російського агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів.

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У ході обшуку у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Також повідомлялося, що СБУ арештувала «приховані» активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн.