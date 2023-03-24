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СБУ затримала агентів Кремля, один із них – інженер заводу «Мотор Січ»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала агентів Кремля, один із них – інженер заводу «Мотор Січ»
Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання
фото: пресслужба СБУ

За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На початку лютого 2023 року їх завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. Вербування відбувалося через Телеграм-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі.

За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів. СБУ поетапно задокументувала їхні злочинні дії.

У Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства Мотор Січ, який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру.

Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання – фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості.

Ще одного російського агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів.

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У ході обшуку у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Також повідомлялося, що СБУ арештувала «приховані» активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн.

Теги: СБУ розслідування Мотор Січ державна зрада зрада

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