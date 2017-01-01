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    Кримінал

    Генпрокуратура оголосила в розшук у справах Майдану 91 особу - Горбатюк

    «Ми розслідуємо загалом понад 100 кримінальних проваджень, а це понад 3,4 тис. епізодів злочинних дій»
    У розшуку в справах Майдану, які веде Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, зараз перебуває 91 особа, розслідується понад 100 кримінальних проваджень. Про це в інтерв’ю Тижню розповів голова Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. «Зараз у розшуку, якщо мова про справи, які веде наш
    • Сьогодні, 10:02
    • Розсилка
    Сергій Горбатюк
    Сергій Горбатюк

    «Ми розслідуємо загалом понад 100 кримінальних проваджень, а це понад 3,4 тис. епізодів злочинних дій»

    У розшуку в справах Майдану, які веде Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, зараз перебуває 91 особа, розслідується понад 100 кримінальних проваджень.

    Про це в інтерв’ю Тижню розповів голова Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

    «Зараз у розшуку, якщо мова про справи, які веде наш департамент, перебуває 91 особа. Ми розслідуємо загалом понад 100 кримінальних проваджень. Це понад 3,4 тис. епізодів злочинних дій, які об’єднані в ці провадження», - сказав він.

    За словами Горбатюка, ці провадження Департамент групує за подіями. Розгін студентів 30 листопада, де загалом 130 постраждалих, об’єднано в одне провадження. І так з усіма іншими епізодами: події на Грушевського та 18 лютого, штурм Майдану, розстріли 20 лютого, тітушки, убивства й поранення правоохоронців.

    Він зауважив, що є і окремі епізоди, що вчинялися не під час піків протистояння. Наприклад, побиття Тетяни Чорновол, викрадення та катування Юрія Вербицького, Ігоря Луценка.

     

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