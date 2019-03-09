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    Кримінал

    Героїновий слід: на Закарпатті затримали чергову партію наркотиків

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    Громадянина Туреччини затримали на автівці Renault із німецькою реєстрацією - Героїновий слід: на Закарпатті затримали чергову партію наркотиків
    Громадянина Туреччини затримали на автівці Renault із німецькою реєстрацією

    За деякими даними, партія героїну може бути пов’язана із тією, що її нещодавно затримали румунські прикордонники

    Співробітники СБУ спільно з працівниками митниці затримали на Закарпатті громадянина Туреччини, який спробував перевезти партію наркотиків до Угорщини. Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

    За даними видання, громадянина Туреччини на автівці Renault із німецькою реєстрацією затримали на митному пості «Лужанка».

    Затриманий переміщав брикети із наркотичною речовиною до Угорщини у спеціально виготовленій схованці автомобіля.

    За непідтвердженою інформацією, до Угорщини з Туреччини перевозили чергову партію героїну, яку в спецслужбах пов'язують із тією, яку нещодавно затримали румунські прикордонники.

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    Героїновий слід: на Закарпатті затримали чергову партію наркотиків
    Героїновий слід: на Закарпатті затримали чергову партію наркотиків

    В СБУ, за поки що непідтвердженою інформацією видання, допускають існування цілого каналу з наркотрафіку з Туреччини до Європи через закарпатський кордон.

    Наразі на місці події проводяться слідчі дії. СБУ вилучила брикети з підозріливою речовиною, а громадянина Туреччини затримали.

    Нагадаємо, 4 березня румунські прикордонники затримали та арештували двох громадян Голландії, які мали намір нелегально перевезти в країну понад 84 кг героїну у брикетах. Прокурор видав постанову про затримання осіб, підозрюваних у переміщенні через кордон великої партії важких наркотиків з території України.

    прикордонники СБУ кордон
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