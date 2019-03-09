Героїновий слід: на Закарпатті затримали чергову партію наркотиків
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За деякими даними, партія героїну може бути пов’язана із тією, що її нещодавно затримали румунські прикордонники
Співробітники СБУ спільно з працівниками митниці затримали на Закарпатті громадянина Туреччини, який спробував перевезти партію наркотиків до Угорщини. Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
За даними видання, громадянина Туреччини на автівці Renault із німецькою реєстрацією затримали на митному пості «Лужанка».
Затриманий переміщав брикети із наркотичною речовиною до Угорщини у спеціально виготовленій схованці автомобіля.
За непідтвердженою інформацією, до Угорщини з Туреччини перевозили чергову партію героїну, яку в спецслужбах пов'язують із тією, яку нещодавно затримали румунські прикордонники.
В СБУ, за поки що непідтвердженою інформацією видання, допускають існування цілого каналу з наркотрафіку з Туреччини до Європи через закарпатський кордон.
Наразі на місці події проводяться слідчі дії. СБУ вилучила брикети з підозріливою речовиною, а громадянина Туреччини затримали.
Нагадаємо, 4 березня румунські прикордонники затримали та арештували двох громадян Голландії, які мали намір нелегально перевезти в країну понад 84 кг героїну у брикетах. Прокурор видав постанову про затримання осіб, підозрюваних у переміщенні через кордон великої партії важких наркотиків з території України.