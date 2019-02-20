Правозахисники: Бердянська виправна колонія №77 – місце катувань засуджених



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У правозахисному колі Бердянська виховна колонія №77 відома ще з 2008 року, коли були зафіксовані факти катувань, масового побиття засуджених із застосуванням спецназу.

Бердянська виправна колонія №77 має мінімальний рівень безпеки. Там знаходяться чоловіки, які вперше отримали покарання у вигляді позбавлення волі за незначні кримінальні правопорушення. Переважна більшість засуджених це молоді люди віком від 18 до 35 років. Бердянська виправна колонія №77 з місця відбування покарань перетворена на місце катувань. Адміністрація закладу та так звані помічники адміністрації з числа засуджених вдаються до жорстокого поводження із іншими засудженими. Про це розповіли Віктор Колбанцев, адвокат, голова ГО «Майдан – громадський контроль»; Олег Цвілий, керівник ГО «Альянс Української Єдності»; Андрій Діденко, координатор програм Харківської правозахисної групи, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Андрій Діденко, координатор програм Харківської правозахисної групи. Главком/ Станіслав Груздєв

У правозахисному колі Бердянська виховна колонія №77 відома ще з 2008 року, коли були зафіксовані факти катувань, масового побиття засуджених із застосуванням спецназу. З тих пір ситуація не змінилася. Останній візит правозахисників зафіксував побиття та катування. «9 січня 2019 року в колонію прибув новий етап. Новоприбулих засуджених персонал установи зустрів побиттям і катуваннями. Після цього знущання продовжилися, але вже під керівництвом інших засуджених, так званих помічників адміністрації, які наділені необмеженими повноваженнями», - говорить Діденко.

Він нагадав, що Європейський Комітет із запобігання катувань в своїх рекомендаціях до Уряду України акцентував увагу на неприпустимості такої практики, коли засуджені наділяються невластивими повноваженнями, застосовуючи тиск на інших засуджених.

«Також ця Бердянська виправна колонія №77 прославилася звірячим побиттям Миколи Молокова чотири роки тому. 27 лютого 2015 року в БВК -77 прибув черговий етап з 13 засуджених. Налякані засуджені чутками про тортури в БВК-77 відмовилися виходити із автозаку і на знак протесту перерізали собі вени. Адміністрація колонії застосувала сльозогінний газ і жорстоко побила всіх 13 засуджених. Молоков був побитий найбільше. Жоден працівник адміністрації за це не поніс покарання, при тому що власне Молокова притягнули до кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого статтею 392 КК України Дії, що дезорганізують роботу виправної установи». Хлопця покарали на 5 років позбавлення волі», - продовжує Діденко.

Олег Цвілий, керівник ГО «Альянс Української Єдності». Главком/ Станіслав Груздєв

Його колега по правозахисному цеху Олег Цвілий, розповідає, що в БВК-77 із засуджених вимагають гроші, аби їх не катували. «Новоприбулих засуджених, немов мішки, викидають на сніг, роздягають і змушують голяка в мороз бігати по колу, потім – 500 присідань, потім – побиття й катування з метою вимагання грошей. Розчавлюють щипцями пальці, брудні голки запихають під нігті для зумисного зараження, цигарки гасять об тіло, забивають цвяхи в ноги, набивають палицями п’яти. Є випадки, коли в’язнів у нічний час прив’язують до нар, і засуджені мочаться під себе», - описує ситуацію в БВК-77 Цвілий.

Під час прес-конференції було продемонстровано ексклюзивне відео свідчень катування засуджених.

Третій учасник прес-конференції в прес-центрі «Главком» Віктор Колбанцев розповів, що адміністрація БВК 77 тисне на працівників медичної частини.

Віктор Колбанцев, адвокат, голова ГО «Майдан – громадський контроль». Главком/ Станіслав Груздєв

«За те, що працівники медичної частини внесли в журнал за нашою ініціативою чотири випадки катування, які ми виявили під час моніторингу, з них зняли премії. Сказали, що будуть звільняти. Попри те, медпрацівники розповіли історію 2017 року. Це жахлива історія. У 2017 році в БВК 77 потрапив хлопець, який був в АТО. Цю людину дуже жорстоко зґвалтували. Він хотів покінчити життя самогубством. Але йому це не вдалося. Після цього його сильно закатували. Медики домоглися того, щоб цього хлопця перевели в психіатричну лікарню, щоб забрати звідси. Ми обов’язково знайдемо цю людину і розкажемо, що роблять сепаратисти у БВК 77. За свої злочини вони понесуть покарання», - зауважує Колбанцев.