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    Кримінал

    Головний інспектор митного посту Запоріжжя попався на хабарі у 500 гривень

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    Головний інспектор митного посту Запоріжжя попався на хабарі у 500 гривень

    Оперативники встановили, що Із кожної комерційної структури митник отримував щомісяця данину до 50 тисяч гривень

    Співробітники Служби безпеки України затримали під час отримання хабаря головного державного інспектора митного посту Запоріжжя Дніпровської митниці ДМС України.

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    «Оперативники спецслужби встановили, що посадовець систематично вимагав кошти від підприємців за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які ввозились в Україну. У разі відмови зловмисник погрожував бізнесменам штучними перешкодами та гальмуванням процесу оформлення та пропуску вантажів», - йдеться у повідомленні спецслужби.

    За оформлення однієї митної декларації інспектор вимагав 500 гривень. Із кожної комерційної структури він отримував щомісяця данину до 50 тисяч гривень.

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    Головний інспектор митного посту Запоріжжя попався на хабарі у 500 гривень
    Головний інспектор митного посту Запоріжжя попався на хабарі у 500 гривень

    Правоохоронці затримали інспектора на робочому місці під час отримання частини хабаря із загальної суми в 40 тисяч гривень. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

    Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні вказаного злочину.

    Запоріжжя митниця СБУ корупція в Україні хабар інспектор
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