Інформатора «ЛНР» засудили на Луганщині до 3,5 років ув'язнення

Чоловік передавав бойовикам дані про дислокацію, переміщення, кількісний склад та озброєння підрозділів ЗСУ

На Луганщині Рубіжанський міський суд засудив до 3,5 років позбавлення волі інформатора одного з незаконних збройних формувань бойовиків «ЛНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ. «Оперативна група управління СБУ у Чернігівській області затримала спільника терористів у травні 2016 року в місті Золоте на Луганщині.



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Пособник терористів

Чоловік передавав бойовикам дані про дислокацію, переміщення, кількісний склад та озброєння підрозділів ЗСУ

На Луганщині Рубіжанський міський суд засудив до 3,5 років позбавлення волі інформатора одного з незаконних збройних формувань бойовиків «ЛНР».

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Оперативна група управління СБУ у Чернігівській області затримала спільника терористів у травні 2016 року в місті Золоте на Луганщині. Співробітники спецслужби встановили, що місцевий мешканець передавав бойовикам дані про дислокацію, переміщення, кількісний склад та озброєння підрозділів Збройних сил України в районі проведення антитерористичної операції», - йдеться у повідомленні.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

В СБУ підкреслили, що вирок суду набрав законної сили.

Нагадаємо, прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальні акти щодо співорганізаторів «референдуму» на підтримку терористичної організації «ЛНР» на території міста Щастя.