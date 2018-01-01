Інформатора «ЛНР» засудили на Луганщині до 3,5 років ув'язнення
- Сьогодні, 04:30
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Розсилка
Пособник терористів
Чоловік передавав бойовикам дані про дислокацію, переміщення, кількісний склад та озброєння підрозділів ЗСУ
На Луганщині Рубіжанський міський суд засудив до 3,5 років позбавлення волі інформатора одного з незаконних збройних формувань бойовиків «ЛНР».
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Оперативна група управління СБУ у Чернігівській області затримала спільника терористів у травні 2016 року в місті Золоте на Луганщині. Співробітники спецслужби встановили, що місцевий мешканець передавав бойовикам дані про дислокацію, переміщення, кількісний склад та озброєння підрозділів Збройних сил України в районі проведення антитерористичної операції», - йдеться у повідомленні.
Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
В СБУ підкреслили, що вирок суду набрав законної сили.
Нагадаємо, прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальні акти щодо співорганізаторів «референдуму» на підтримку терористичної організації «ЛНР» на території міста Щастя.