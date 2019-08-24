Князєв відзвітував, що поліція вилучила бурштину на $30 мільйонів



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Глава Нацполіції не уточнив, за який період було вилучено близько 7 тонн бурштину

За фактами незаконного видобутку бурштину поліція розпочала майже 300 проваджень

Поліція відкрила майже 300 кримінальних проваджень за незаконний видобуток бурштину і вилучила близько 7 тонн каміння на суму 30 млн дол.

Про це під час розширеного засідання колегії МВС заявив очільник Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє «Укрінформ».

«За фактами незаконного видобутку бурштину поліція розпочала майже 300 проваджень, при цьому понад 260 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності, вилучено близько 7 тонн каміння. Його вартість на чорному ринку коливається від 30 млн доларів, це загальна цифра ринку», - зазначив Князєв, однак не уточнив, за який період це було зроблено.

У свою чергу глава МВС Арсен Аваков висловив думку, що питання незаконного видобутку бурштину потребує врегулювання у законодавчій площині.

За його словами, це дозволить чітко визначити умови легалізації бурштинового бізнесу, регламентує та спростить дозвільні процедури, посилить кримінальну відповідальність за незаконне видобування мінералів

Як повідомлялося, 12 серпня Зеленський доручив звільнити керівників поліції та Служби безпеки Житомирської області, обгрунтувавши це їхньою, за словами президента, причетністю до схем із незаконного видобутку бурштину.