Копачі бурштину у трьох регіонах пошкодили понад сім тисяч гектарів землі — Князєв
Минулого року за фактами незаконного видобутку бурштину поліцією відкрито 65 кримінальних проваджень
У трьох регіонах України бурштинокопачі пошкодили понад 7 тисяч гектарів земель — понад 6200 га земель лісового фонду і понад 1000 га земель сільськогосподарського призначення.
Про це під час наради з питань незаконного видобутку бурштину в Житомирській області, що проходила за участю президента Володимира Зеленського, зазначив очільник Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє Укрінформ.
«... Я вже не кажу про катастрофічні екологічні наслідки, спричинені варварським методом відкритого видобутку бурштину. Лише за приблизними підрахунками у трьох регіонах копачами пошкоджено понад 6200 га земель лісового фонду і понад 1000 га земель сільськогосподарського призначення», - повідомив Князєв.
Він наголосив, що за таких умов «фактична відсутність механізму проведення природоохоронних та відновлювальних робіт може призвести до необхідності визнання північної частини України зоною надзвичайної екологічної катастрофи».
Він також поінформував, що у 2016 році поліція розпочала 56 проваджень за фактами незаконного видобутку бурштину, «у 2017 році задокументовано 112 незаконних спроб таких».
У 2018 році, за словами очільника НПУ, за фактами незаконного видобутку бурштину поліцією розпочато 65 кримінальних проваджень.