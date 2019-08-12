Копачі бурштину у трьох регіонах пошкодили понад сім тисяч гектарів землі — Князєв



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Незаконний видобуток бурштину є небезпечним і для самих копачів

Минулого року за фактами незаконного видобутку бурштину поліцією відкрито 65 кримінальних проваджень

У трьох регіонах України бурштинокопачі пошкодили понад 7 тисяч гектарів земель — понад 6200 га земель лісового фонду і понад 1000 га земель сільськогосподарського призначення.

Про це під час наради з питань незаконного видобутку бурштину в Житомирській області, що проходила за участю президента Володимира Зеленського, зазначив очільник Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє Укрінформ.

«... Я вже не кажу про катастрофічні екологічні наслідки, спричинені варварським методом відкритого видобутку бурштину. Лише за приблизними підрахунками у трьох регіонах копачами пошкоджено понад 6200 га земель лісового фонду і понад 1000 га земель сільськогосподарського призначення», - повідомив Князєв.

Він наголосив, що за таких умов «фактична відсутність механізму проведення природоохоронних та відновлювальних робіт може призвести до необхідності визнання північної частини України зоною надзвичайної екологічної катастрофи».