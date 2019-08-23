Колеги вбитого у Кропивницькому адвоката: злочин пов’язаний з професійною діяльністю загиблого



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22 серпня у Кропивницькому вбито адвоката Олександра Іванова

НААУ закликає ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію щодо вбивства адвоката Іванова

Національна асоціація адвокатів України (НААУ) шокована зухвалим вбивством адвоката Олександра Іванова, яке сталося 22 серпня у м. Кропивницькому.

Про йдеться у заяві асоціації, опублікованій на її сторінці у Facebook.

«На жаль, вбивства захисників продовжують відбуватися, і це реальний стан України як правової держави, де безпека, здоров’я і життя громадян не є непорушними цінностями. НААУ звертається до правоохоронних органів – Генеральної прокуратури і Національної поліції із закликом взяти розслідування цього злочину під контроль керівництва ГПУ і НПУ. Усі причетні до його виконання мають бути ідентифіковані, знайдені і притягнуті до кримінальної відповідальності. Безумовно, що це кримінальне провадження повинно містити посилання на норми законодавства, які визначають адвоката як спеціального суб’єкта», - йдеться у заяві.

НААУ наполягає на тому, що вбивство адвоката Олександра Іванова пов’язане з професійною діяльністю.

«Поширена інформація у ЗМІ про випадкову смерть адвоката є класичним прийомом «інформаційного вкиду» і відверненням уваги суспільства від цього резонансного злочину. Адвокатська діяльність завжди була ризиковою, але в останні роки наша професія пов’язана з загрозою життям адвокатів. У цьому контексті будь-які ініціативи обмежити професійні права адвокатів чи зміст адвокатської гарантій є надзвичайно шкідливими і поставлять під ризик весь інститут професійної правової допомоги», - заявляють у асоціації.

Також НААУ закликала ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію стосовно загиблого, і не давати можливості правоохоронцям замовчати цей злочин.

Як вже відомо, 22 серпня у Кропивницькому вбито адвоката Олександра Іванова. Вбивство сталося по вул. Куропятникова біля СІЗО №6. Невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці.