Колеги вбитого у Кропивницькому адвоката: злочин пов’язаний з професійною діяльністю загиблого
НААУ закликає ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію щодо вбивства адвоката Іванова
Національна асоціація адвокатів України (НААУ) шокована зухвалим вбивством адвоката Олександра Іванова, яке сталося 22 серпня у м. Кропивницькому.
Про йдеться у заяві асоціації, опублікованій на її сторінці у Facebook.
«На жаль, вбивства захисників продовжують відбуватися, і це реальний стан України як правової держави, де безпека, здоров’я і життя громадян не є непорушними цінностями. НААУ звертається до правоохоронних органів – Генеральної прокуратури і Національної поліції із закликом взяти розслідування цього злочину під контроль керівництва ГПУ і НПУ. Усі причетні до його виконання мають бути ідентифіковані, знайдені і притягнуті до кримінальної відповідальності. Безумовно, що це кримінальне провадження повинно містити посилання на норми законодавства, які визначають адвоката як спеціального суб’єкта», - йдеться у заяві.
НААУ наполягає на тому, що вбивство адвоката Олександра Іванова пов’язане з професійною діяльністю.
«Поширена інформація у ЗМІ про випадкову смерть адвоката є класичним прийомом «інформаційного вкиду» і відверненням уваги суспільства від цього резонансного злочину. Адвокатська діяльність завжди була ризиковою, але в останні роки наша професія пов’язана з загрозою життям адвокатів. У цьому контексті будь-які ініціативи обмежити професійні права адвокатів чи зміст адвокатської гарантій є надзвичайно шкідливими і поставлять під ризик весь інститут професійної правової допомоги», - заявляють у асоціації.
Також НААУ закликала ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію стосовно загиблого, і не давати можливості правоохоронцям замовчати цей злочин.
Як вже відомо, 22 серпня у Кропивницькому вбито адвоката Олександра Іванова. Вбивство сталося по вул. Куропятникова біля СІЗО №6. Невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці.