Вбивство у Кропивницькому: в лікарні помер другий постраждалий



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У ході стрілянини в Кропивницькому був поранений ще один чоловік

Другий чоловік, який був поранений в ході стрілянини у Кропивницькому, помер у лікарні. Про це в ефірі «112 Україна» повідомив голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сергій Вілков.

За його словами, вбивство сталося до опівдня в одному з кафе міста.

«Наші колеги зараз знаходяться на місці: голова Ради адвокатів Кіровоградської області, голова КДК у Кіровоградській області... З тієї інформації, що нам відомо, вбивство сталося близько 12:00 в одному з кафе, автоматною чергою. Наш колега загинув на місці. Це Іванов Олександр Валентинович», - повідомив Вілков, додавши, що поки мотиви злочинця та всі обставини з'ясовують правоохоронці та адвокати.

Він зазначив, що вбивство адвоката пов'язано з його професійною діяльністю.

«Це вбивство пов'язане, і ми переконані у цьому, виключно з його професійною діяльністю. Він спілкувався з іншою людиною, ми зараз з'ясовуємо, з ким, і цей інший чоловік теж був поранений. І наскільки нам відомо, у лікарні чоловік помер», - заявив Вілков.

Нагадаємо, сьогодні у Кропивницькому біля слідчого ізолятора розстріляли адвоката. Зазначалося, що невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці. Місцеві ЗМІ повідомляли про ще одного постраждалого. Пізніше з'явилися перші подробиці розстрілу адвоката у Кропивницькому. Так, загиблий - колишній правоохоронець. Чоловіка розстріляли з червоного ВАЗ-2109 близько 11:40 у четвер, 22 серпня. Стрілець втік з місця злочину.