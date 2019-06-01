Луценко заявив, що відбив рейдерську атаку на 18-тисячне місто



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Місто на Київщині стало об‘єктом шахраїв, чорних нотаріусів та тітушок

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що 31 травня правоохоронцями було відбито рейдерську атаку на 18-тисячне місто в Київській області. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Спільно з Нацполіцією вчора відбили чергову рейдерську атаку. Цього разу об‘єктом шахраїв, чорних нотаріусів та тітушок було 18-тисячне місто на Київщині», - сказав Луценко.

За його словами, «бандити затримані, арешти на майно накладені».

При цьому Луценко не вказав місто, де була спроба скоєння злочину.

Він зазначив, що цей інцидент «ще раз свідчить про необхідність змін до законодавства про реєстраційні функції, яких ми з міністром юстиції добиваємося вже другий рік».

«Це - джерело корупції номер 4 в моїй класифікації», - підкреслив генпрокурор.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор України Юрій Луценко має намір подати у відставку після проведення дочасних парламентських виборів.

Також нагадаємо, що Луценко вважає себе ефективним генпрокурором.