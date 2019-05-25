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    Політика

    Луценко розповів, коли піде у відставку

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    Генпрокурор Юрій Луценко - Луценко розповів, коли піде у відставку
    Генпрокурор Юрій Луценко
    Фото: Liga.net

    Юрій Луценко вважає, у Раді немає 226 голосів за його відставку

    Юрій Луценко вважає себе ефективним генпрокурором і не збирається зараз подавати у відставку.

    Проте, він розуміє, що будь-яка посада тимчасова. «Я за неї не прогинав і не буду прогинати хребта, ні в кого нічого просить не збираюся. Закон не передбачає можливості президенту зняти генпрокурора одноосібно. Якщо комусь хочеться негайно, то для цього є два способи: моя заява або недовіра в парламенті, яка тягне за собою відставку», - сказав Луценко в інтерв’ю Liga.net. 

    Він розповів про свої досягнення на посаді генпрокурора: «Ми маємо вироки по 2876 корупціонерах підслідної ГПУ категорії «Б»: від голови сільради до заступника губернатора. Підкреслюю - 2876. І повернули державі грошей та активів на суму в 125 млрд гривень. Це 4 мільярди доларів. Повернули ми і 240 тис га землі, свого часу вкрадених у військових і цивільних». 

    Луценко зазначив, що у відставку піде «у свій час піду», «але не через ультиматуми». «Хочу, щоби передача цих досягнень відбулася в законний, спокійний спосіб, бо будь-які революційні потрясіння, як правило, знищують розпочаті процеси і кримінальні провадження», - пояснив він. 

    На його думку, у Раді немає 226 голосів за його відставку. «Я з цього приводу не зустрічався з депутатами, але про парламент знаю майже все. Тому на сьогодні не бачу підстав говорити про недовіру. Але, як відомо, ВР може все. Якщо парламент ухвалить недовіру, то сприйму це нормально. Я поважаю цю інституцію, як орган, який балансує політичну систему країни», - запевнив Луценко.

    Нагадаємо, начальник Управління Державної охорони Валерій Гелетей написав рапорт на звільнення.

    20 травня керівник Служби безпеки України Василь Грицак подав у відставку

    Перший заступник глави Служби безпеки України та начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Павло Демчина подав у відставку.

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