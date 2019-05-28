Луценко збирається піти у відставку після виборів до Верховної Ради



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Генпрокурор України Юрій Луценко

Генпрокурор піде у політику, але не у списки партій, а «до людей, з якими буду працювати над своїм баченням розвитку подій»

Генпрокурор України Юрій Луценко має намір подати у відставку після проведення дочасних парламентських виборів.

Про це він повідомив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Він зазначив, що треба поважати вибір українського народу, який обрав нового президента, але це не означає, що всі мають піти у відставку.

«Конституція і закони України обумовлюють, хто має піти у відставку, а хто має дещо пізніше прийняти відповідне рішення. Для себе таке рішення я прийняв. Вважаю, що моє завдання разом із колегами із правоохоронних органів провести ще не тільки чесні президентські, а й чесні парламентські вибори», - сказав Луценко.

Після цього, додав генпрокурор, він піде у політику, але не у списки партій, а «до людей, з якими буду працювати над своїм баченням розвитку подій».

«Моє бачення, щоб в країні цінували людей за справи, а не за слова. За конкретні вчинки та вміння брати на себе відповідальність, тому я беру на себе відповідальність довести справу трирічного перебування на посаді до логічного кінця. Вибори до парламенту відбудуться у 20-х числах липня відповідно, коли новообраний парламент обере уряд, після цього можна буде говорити про нового генерального прокурора», - резюмував Луценко.

Раніше повідомлялося, що Луценко вважає себе ефективним генпрокурором і не збирається зараз подавати у відставку.

Джерело: Укрінформ