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    Кримінал

    На Донеччині засудили чоловіка, який кинув у людей саморобну гранату

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    Чоловіка, який кинув у бік відпочиваючих саморобну гранату, засуджено до дев&rsquo;ять років і трьох місяців позбавлення волі - На Донеччині засудили чоловіка, який кинув у людей саморобну гранату
    Чоловіка, який кинув у бік відпочиваючих саморобну гранату, засуджено до дев’ять років і трьох місяців позбавлення волі

    У 2018 році п’яний охоронець кафе кинув гранату у компанію людей

    Суд на Донеччині засудив до дев’ять років і трьох місяців позбавлення волі жителя міста Лиман, який кинув саморобну гранату у двох людей.

    Про це повідомляє  прес-служба прокуратури Донецької області.

    «Колегією суддів Слов’янського міськрайонного суду підтримано позицію Слов’янської місцевої прокуратури та винесено обвинувальний вирок 55-річному мешканцю м. Лиману, який скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ст.15 п.п. 1,5,13 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Чоловіка, який кинув у бік відпочиваючих саморобну гранату, засуджено до дев’ять років і трьох місяців позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією прокуратури, у липні 2018 року не тверезий 55-річний охоронець кафе, яке розташоване на території однієї з баз відпочинку в с. Щурове, вирішив заспокоїти компанію, яка влаштувала бійку на танцювальному майданчику. Посварившись з одним з учасників конфлікту, охоронець, приніс зі схованки саморобний вибуховий пристрій, візуально схожий на гранату ВОГ-17, та пішов за супротивником. І коли останній у парі з жінкою відійшли від майданчика, зловмисник зірвав запобіжне кільце та кинув пристрій у бік людей.

    Внаслідок вибуху 39-річному чоловікові спричинено забій щелепи, колоті рвані рани тулуба та гематоми, а жінці - рвану рану ока, відкриту черепно-мозкову травму з забоєм головного мозку та важку мозкову кому.

    До слова, декілька днів тому на Донбасі прикордонники знайшли схованку з гранатами і кілограмом тротилу.

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