На Донбасі прикордонники знайшли схованку з гранатами і кілограмом тротилу



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Вміст схрону закладений не так давно і міг бути використаний прихильниками «русского мира» для терористичних актів, - ДПСУ

Схованку поблизу КПВВ «Гнутове» допоміг знайти спеціально навчений на пошук зброї та вибухівки службовий собака

Поблизу КПВВ «Гнутове» українські прикордонники виявили пакунок з гранатами і кілограмом тротилу. Про це повідомили у прес-службі Дердавної прикордонної служби України.

Схованку допоміг знайти спеціально навчений на пошук зброї та вибухівки службовий собака. Небезпечний арсенал знаходився під шаром землі поряд з гуманітарним дорожнім коридором «Новоазовськ-Маріуполь», що використовують цивільні особи для безпечного перетину лінії розмежування.

Прикордонники залучили співробітників ДСНС зі спецтехнікою для обстеження території навколо вказаного місця на предмет можливого замінування. Після чого правоохоронці дістали зі сховку п’ять ручних гранат Ф-1 та РГД-5, а також кілограм тротилових шашок з електродетонаторами та знаряддя для встановлення розтяжок.

Вміст схрону, за словами саперів, закладений не так давно. Він міг бути використаний прихильниками, так званого, «русского мира» з метою вчинення терористичних актів у період виборчого процесу, коли в межах цього гуманітарного дорожнього коридору рухалися б спостерігачі або велика кількість громадян, які бажають реалізувати своє виборче право. Окремих місцевих жителів, що перейшли на бік окупантів та планували докласти руку до дестабілізації ситуації в країні, вже встановлено.

Подібні схрони оперативники прикордонного відомства зі складу Об'єднаних сил виявляють доволі часто. Це дозволяє запобігати небезпечним діям ворожих диверсійно-розвідувальних груп на підконтрольній українській владі території України.

З метою встановлення всіх обставин правопорушення та кола причетних осіб, прикордонниками по даному факту направили до Національної поліції повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Як повідомлялося раніше, на КПВВ «Чонгар» водій Мitsubishi намагався прорватися через адмінмежу.