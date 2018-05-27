На Донеччині здався поліції ще один посіпака терористів

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Посіпака мав оглядати автомобілі і перевіряти водіїв та пасажирів та блокувати переміщення української військової техніки

На Донеччині до поліції Бахмута здався 26-річний мешканець с. Парасковіївка, який прислужував терористам. Про це сказано в повідомленні поліції регіону.

Так, у червні 2014 року, піддавшись проросійській пропаганді, молодий чоловік вирішив у вільний від роботи на державному підприємстві час служити терористам. Новобранець був направлений на блокпост, який розташовувався поблизу рідного села.

Черговий мав оглядати автомобілі і перевіряти водіїв та пасажирів та блокувати переміщення української військової техніки. Після декількох днів найманець зрозумів, що ватажки бойовиків є звичайними злочинцями, тому добровільно покинув лави терористів і виїхав на пошуки кращої долі у РФ.

Згодом чоловік повернувся додому. Дізнавшись із засобів масової інформації про те, що є можливість звільнитися від покарання, чоловік вирішив скористатися шансом.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» Кримінального кодексу України.

Після проходження перевірки і встановлення того, що на час перебування у лавах «ДНР» підозрюваний не вчиняв тяжких злочинів проти мирного населення, провадження може бути перекваліфіковано на ч. 6 ст. 260 КК України. Згідно з ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України, особа, яка перебувала у складі збройних формувань, добровільно вийшла з них та повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності.

У поліції нагадують, що посіпаки незаконних збройних формувань можуть «почати нове життя без тюрми», для цього потрібно звернутися до поліції за номером 0-800-505-102 (безкоштовно з усіх телефонів) або скористатися сервісом «Повернись додому» на сайті «Стоптероризм».

Нагадаємо, у квітні у Бахмутському районі Донеччини колишній пособник бойовиків добровільно здався правоохоронцям.