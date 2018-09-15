На Харківщині затримали медпрацівника колонії за передачу наркотиків засудженим



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Чоловіка викрили «на гарячому» у кабінеті медичної частини колонії

Прокуратура Харківської області спільно з управлінням Служби безпеки України в області та працівниками оперативного підрозділу Диканівської виправної колонії викрили медпрацівника колонії, який продавав наркотики засудженим. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

«24-річного чоловіка викрили «на гарячому» у кабінеті медичної частини колонії під час передачі наркотиків особі, що відбуває покарання», - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 307 (збут наркотичних засобів у місцях позбавлення волі) Кримінального кодексу.

За даними слідства, відомо про двох епізодах збуту наркотиків затриманим. При особистому обшуку у медпрацівника виявлені гроші, отримані від засудженого за «товар».

Досудове розслідування триває. Вилучену речовину направлено на експертизу.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили на хабарі інспектора Кропивницької виправної колонії.