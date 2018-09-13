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    Працівниця кропивницької колонії вимагала хабар у засудженого

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    Працівниця кропивницької колонії вимагала хабар у засудженого

    Інспектор вимагала 22 тис. гривень

    Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі інспектора Кропивницької виправної колонії.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ

    Оперативники спецслужби встановили, що посадовець пенітенціарного закладу вимагала від засудженого двадцять дві тисячі гривень за позитивне вирішення питання щодо пом’якшення покарання .

    У рамках розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України  задокументували передачу першої частини хабара в розмірі чотирьох тисяч гривень.

    Правоохоронці затримали інспектора виправної колонії згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України  у центральній частині обласного центру  після отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі вісімнадцять тисяч гривень.

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    Працівниця кропивницької колонії вимагала хабар у засудженого
    Працівниця кропивницької колонії вимагала хабар у засудженого
    Працівниця кропивницької колонії вимагала хабар у засудженого

    Вирішується питання щодо оголошення фігурантці справи про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

    Триває досудове слідство. 

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