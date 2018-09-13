Працівниця кропивницької колонії вимагала хабар у засудженого
-
Розсилка
Інспектор вимагала 22 тис. гривень
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі інспектора Кропивницької виправної колонії.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець пенітенціарного закладу вимагала від засудженого двадцять дві тисячі гривень за позитивне вирішення питання щодо пом’якшення покарання .
У рамках розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України задокументували передачу першої частини хабара в розмірі чотирьох тисяч гривень.
Правоохоронці затримали інспектора виправної колонії згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у центральній частині обласного центру після отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі вісімнадцять тисяч гривень.
Вирішується питання щодо оголошення фігурантці справи про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.
Триває досудове слідство.